IAG renuncia a la compra de Air Europa por las trabas de la Unión Europea

El grupo International Airlines Group (IAG) -que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- ha anunciado este jueves que renuncia a la compra de Air Europa, ya que las exigencias de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para dar luz verde a la operación "son tan altas" que deja de tener sentido empresarial para la aerolínea, por lo que han decidido no seguir adelante.

El holding había ofrecido deshacerse del 52 % de las rutas operadas por la también española Air Europa en 2023, para obtener la aprobación de las autoridades de competencia europeas, que mantenían objeciones a la operación.

La fusión afectaría a vuelos que unen Madrid con Estados Unidos o Latinoamérica, pues Iberia y Air Europa compiten en el mercado latinoamericano y llegaron a solaparse en muchos destinos como República Dominicana, Cuba, Panamá, Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Miami o Nueva York.

Fuentes de Iberia explicaron que la cesión a otros competidores de hasta el 52 % de las frecuencias de Air Europa y la garantía de que ninguna de las rutas en las que la Comisión Europea había identificado problemas de competencia se quedaba sin un tercer operador avalaban la fusión.

Iberia e IAG habían presentado un listado de posibles remedy takers o competidores a los que se ceden las rutas "muy sólidos", algunos de los cuales, como la española Volotea y la colombiana Avianca, habían suscrito, incluso, alianzas entre ellos para poder realizar las operaciones con las mayores garantías.

Fuera de los objetivos

Todo esto ha sido insuficiente para la Comisión, por lo que la compra de Air Europa "deja de estar entre nuestros objetivos", dicen esas fuentes, que "lamentan la negativa de Bruselas a aceptar esta ambiciosa propuesta".

Recuerdan que Bruselas acaba de aprobar otras operaciones de consolidación del sector aéreo, como la compra de la italiana ITA por la alemana Lufthansa, "y creemos que nuestra propuesta reunía todas las condiciones para haber seguido el mismo camino".

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha participado en una conferencia de prensa este jueves donde ha explicado que la compañía ejecuta las operaciones "cuando tienen sentido", pero que "cuando no", como es el caso de la compra de Air Europa, se descartan.

Indemnización

Con la ruptura del acuerdo, IAG deberá pagar 50 millones de euros a Globalia como indemnización, tal y como estaba pactado en el acuerdo de compra. Aún así, IAG mantendrá su participación del 20%, adquirida en agosto de 2022, en Air Europa, un porcentaje que no tiene intención de vender, según ha asegurado Gallego.

Gallego ha asegurado que IAG ha ido "hasta el límite" para que la operación tuviera sentido, pero sus propuestas --ceder hasta el 52% de las rutas de Air Europa en 2023-- no han conseguido satisfacer las exigencias de la CE.

"Hemos hecho caso a todo lo que nos han solicitado", ha subrayado el directivo, quien ha lamentado que esto "no ha sido suficiente" y, por tanto no pueden ir "más allá, porque entonces la operación no tiene sentido".

"Esta operación la abandonamos y desde luego, en el medio plazo, no tenemos intención de vovler a hablar de ella", ha sentenciado Gallego, por lo que Air Europa seguirá operando como competidor de la matriz de Iberia.

Sobre si Globalia negocia con otro grupo europeo una posible venta, IAG ha dicho que Air Europa "es libre de determinar cuál es su mejor destino, si actuar en solitario o pertenecer a un grupo" y que, una vez que IAG está fuera, puede hacer lo que mejor considere.

El máximo ejecutivo de IAG también ha comentado que esta dicisión es negativa para España, que pierde la oportunidad de reforzar el 'hub' de Barajas frente a otros competidores europeos, aunque ha manifestado el compromiso de seguir apostando por fortalecer el aeropuerto madrileño con el crecimiento orgánico de Iberia. "Que España tenga un 'hub' pequeño y dividido no es bueno para España", ha recalcado.