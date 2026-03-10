Mercadona eleva su beneficio a 1.729 millones en 2025 en un ejercicio “histórico”, según Juan Roig

Mercadona cerró 2025 con unos resultados que refuerzan su posición como primera cadena de distribución de España. Juan Roig calificó el ejercicio como “histórico, espectacular” para los cinco elementos que sustentan el proyecto empresarial: el cliente —al que internamente denominan Jefe—, los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital. Lo hizo al presentar unas cuentas que reflejan tanto el avance del negocio como una elevada capacidad de generación de recursos.

El beneficio neto se situó en 1.729 millones de euros, una cifra que permitió reinvertir 1.383 millones y destinar 346 millones a dividendos. Roig defendió que la compañía ha salido reforzada porque todos los actores que integran su ecosistema “han mejorado su posición”.

Ventas al alza, más operaciones en tienda y una cuota cercana al 30%

Las ventas alcanzaron 41.900 millones de euros, un 8% más que en 2024, con 39.800 millones procedentes de España y 2.100 millones de Portugal. El aumento responde, en gran parte, al fuerte avance de la frecuencia de compra: los supermercados registraron 115 tickets adicionales por tienda y día, hasta una media de 2.675 operaciones diarias.

Esa evolución impulsó la cuota de mercado en España hasta el 28,5%, según datos de la compañía, mientras que NielsenIQ la eleva al 29,5%, confirmando su liderazgo en la gran distribución.

Mercadona mantiene una red cercana a 1.600 tiendas, de las que 1.482 están adaptadas al modelo más reciente. En 2025 inauguró 43 supermercados, cerró 45 y reformó 14. El canal online superó uno de los hitos marcados por Roig en los últimos años al llegar a 1.061 millones de euros y convertirse en un servicio plenamente rentable. El próximo paso será la colmena automatizada de Vallecas, que abrirá en junio, gestionará 5.000 pedidos diarios y generará 400 empleos, para los que se han recibido más de 8.000 solicitudes.

Empleo en crecimiento y mejoras salariales

Roig situó al trabajador en el centro del “año espectacular”. La plantilla alcanzó las 115.000 personas —107.500 en España y 7.500 en Portugal—. La empresa creó 5.000 nuevos empleos, elevó la productividad un 4% y aplicó una subida salarial media del 8,5%. Además, repartió 700 millones de euros en primas.

Para 2026 prevé incrementos del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, junto al reparto de 780 millones en primas. La concesión de una semana adicional de vacaciones, con un coste de 100 millones, se enmarca en esta estrategia de mejora de las condiciones laborales. Como ejemplo, Roig citó el salario neto de un gerente con cuatro años de antigüedad: 2.200 euros al mes con primas prorrateadas.

El impacto económico del grupo fue otro de los argumentos que presentó: el ecosistema de Mercadona genera el 1,9% del PIB de España y Portugal y sostiene 647.000 empleos directos e indirectos. La contribución fiscal ascendió a 3.400 millones de euros, de los que 690 millones correspondieron al impuesto sobre beneficios, con un tipo efectivo del 22,8%.

Andalucía: nuevas Tiendas 9 y la futura colmena online de Málaga

El modelo Tienda 9 es clave en la hoja de ruta operativa de la empresa. Según explicó Roig, supone un salto hacia una gestión por procesos más eficiente, con mayor peso de los frescos y una disposición más clara para facilitar el trabajo interno y la compra. Reúne los congelados en un único punto y cuenta con un obrador que integra corte, cocción y envasado para llevar el producto listo a la estantería. El formato incluye mejoras técnicas en sostenibilidad y amplia las áreas de Listo para comer, con espacios habilitados para consumir en el propio local. La transición completa requerirá 3.700 millones de euros hasta 2033.

Respondiendo a una pregunta de El Conciso, Roig confirmó que la colmena de Málaga, destinada exclusivamente al canal online, abrirá en el segundo semestre de 2027. Admitió que la búsqueda de una ubicación adecuada ha sido “compleja”. En cambio, descartó la construcción de una colmena en Cádiz, pese al fuerte tirón estival, ya que el volumen se atiende desde Sevilla sin necesidad de nuevas inversiones.

Una parte de las 59 tiendas que adoptarán el modelo Tienda 9 durante 2026 estará en Andalucía. Además, el área Listo para comer factura ya 3.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 20%.

Precios, previsiones y estrategia para 2026

Entre enero y marzo de este año, Mercadona redujo el precio de 300 productos tras la bajada de materias primas en origen. La compañía no ha tenido que subir precios por la incertidumbre derivada de la guerra en Irán.

Para 2026, el objetivo es alcanzar 43.200 millones en ventas —un crecimiento del 3,5%—, crear 1.000 empleos adicionales e invertir 1.000 millones en tiendas, logística y digitalización. En el ámbito internacional, la expansión seguirá concentrada en Portugal, con 12 nuevas aperturas y 150 millones de inversión, sin planes de entrada en un tercer país.