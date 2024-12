Más de la mitad de los españoles temen la llegada de otra burbuja inmobiliaria

El informe 'Radiografía del mercado de la vivienda en el primer semestre de 2024', que recientemente ha publicado Fotocasa, revela que el 52% de los españoles considera que se aproxima una nueva burbuja inmobiliaria, una creencia que ha crecido ligeramente en la población, pues el dato suma un punto respecto al informe del año anterior.

En este sentido, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, comentaba que "todas las percepciones de la ciudadanía sobre el mercado están profundamente vinculadas a los cambios estructurales que lo afectan. La mayoría de ellas coinciden con la realidad del mercado, debido a la subida de los precios y a un nuevo escenario de bajos tipos de interés". Añadía que "sin embargo, la idea de que estamos próximos a una burbuja no lo hace, ya que, aunque el mercado esté atravesando por un encarecimiento del precio significativo, las condiciones hipotecarias no se están flexibilizando para que pueda darse una situación de burbuja y los demás indicadores como el ahorro de las familias permanecen estables".

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa igualmente comentaba que "lo que estamos viviendo es una gran actividad del mercado que, sobre la escasa oferta, empuja los precios al alza". Y, precisamente, el precio de la vivienda está detrás de las principales razones por las que "no están buscando vivienda ahora quienes prevén comprar en los próximos cinco años", según puede leerse en el informe, pues el principal es que no se tiene suficiente dinero ahorrado. El segundo es que la situación laboral no lo permite y, el tercero, que "los precios están muy altos", además de una creencia sobre que el mercado se estabilizará en los próximos años.

Bajan el número de ciudadanos que piensan que vivir de alquiler es "tirar el dinero"

Este informe, respecto a los datos que arrojaba el del año pasado, desvela que se ha reducido en un punto esa idea de que "vivir de alquiler es tirar el dinero"; en el reciente, es un 52% de la población la que mantiene esa creencia.

Además, las personas de entre 25 y 34 son quienes más tienen esta opinión, pues le dan casi 7 puntos; los jóvenes de entre 18 y 24, los que menos, con 5,5 puntos.

Igualmente, el sector de la población comprendido entre los 25 y los 34 años considera, con 7,7 puntos en el informe de Fotocasa, que "el precio actual del alquiler hace que compense más pagar una hipoteca que un alquiler"; los que tienen entre 18 y 24 años, por su parte, le dan 6,6 puntos a esta opinión.