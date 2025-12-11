La modernización de las infraestructuras marcan el futuro sostenible del sector hortofrutícola

Almería es sin duda un referente internacional en producción y comercialización agrícola, así como en la incorporación de soluciones innovadoras que se han convertido en pilares imprescindibles para mantener la competitividad y avanzar hacia un modelo productivo más responsable y rentable. Sin embargo, el sector agroalimentario atraviesa un momento decisivo que se encuentra marcado por la necesidad de unas infraestructuras más sostenibles y eficientes, las cuáles se enfrentan a constantes retos ambientales y tecnológicos que marcan la hoja de ruta de las empresas del sector, y por tanto del proceso socioeconómico de la provincia almeriense.

El desayuno de redacción “Almería: infraestructuras sostenibles en el sector hortofrutícola” organizado por Diario de Almería reunió ayer en el Hotel Avenida de la capital a responsables de las principales cooperativas y empresas de la industria agroalimentaria con dilatada trayectoria, quienes aportaron su conocimiento y visión estratégica, para analizar la transformación de las infraestructuras del sector hortofrutícola y cuáles son los proyectos y estrategias que marcarán su futuro más inmediato.

Sentados en un semicírculo, los distintos protagonistas de la jornada fueron tomando la palabra y contestando a las cuestiones planteadas por Iván Gómez, director de Diario de Almería, quien fue el encargado de moderar y hacer que el foro fuese ágil, atractivo y esclarecedor, y en el que participaron José Miguel López, presidente de la cooperativa Hortamar; José Martínez Portero, presidente y fundador de Unica Group; Francisco J. Ibáñez Luque, Director de Ingenio; Juan Antonio González, presidente de la cooperativa Vicasol y representante de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y de Coexphal; y Antonio Bretones, presidente de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI).

El encuentro puso el foco en la necesidad de avanzar hacia infraestructuras más sostenibles y eficientes, especialmente en un territorio que destaca por su compromiso ambiental, su capacidad para optimizar recursos hídricos y de adaptarse a nuevas exigencias del mercado para que las empresas del sector sean cada vez más competitivas.

En este sentido, la modernización e innovación juegan un papel prioritario y es uno de los principales desafíos, con grandes inversiones por parte de las diferentes empresas para buscar una mayor eficiencia, más sostenibilidad y mayor rentabilidad. “Adaptarnos a las exigencias de los supermercados ha sido algo positivo para ellos y para nosotros a pesar de suponer un importante coste económico”, destacó José Martínez Portero. Por su parte, Francisco J. Ibáñez, hizo una diferenciación entre la transformación en los centros de manipulado y el campo, señalando que en este último, “con inversiones no muy elevadas se pueden implementar soluciones sostenibles”.

Los retos ambientales fueron otro de los ejes centrales del análisis, con el uso de las energías renovables, como la fotovoltáica, cuya implantación es uno de los avances que forman ya parte del día a día de las empresas en su compromiso con la sostenibilidad. “Las placas solares suponen un ahorro energético de más del 30% de la energía que consumimos ya que permiten estar producida por nosotros mismos”, destacó José Antonio González, quien además subrayó que “para ser más competitivos en Europa, estamos obligados a innovar para optimizar también todos los procesos de producción, automatización, manipulado y mecanización, ámbitos en los que estamos inmersos de manera constante debido a su carácter cambiante y su continua evolución”.

Sin embargo, la gestión de residuos sigue siendo “una de las tareas pendientes” que preocupa a todos los expertos, quienes plantearon nuemerosas ideas para dar respuesta a la problemática, coincidiendo en la necesidad de nuevas infraestructuras que permitan hacer una buena gestión de ellos. En materia de envases “tenemos las mismas necesidades que hace 30 años”, coinciden los expertos, y aunque existen soluciones innovadoras para el tratamiento de restos de poda y residuos agrícolas, es la falta de un marco regulatorio claro la que dificulta su implementación. Por último, tal y como destacó José Miguel López, estas soluciones “requieren acuerdo y unidad del sector, no iniciativas individuales”, subrayando la importancia de la colaboración entre las empresas para avanzar hacia un modelo más sostenible y comprometido.

Sobre la mesa no pudo faltar uno de los retos por excelencia: la necesidad de modernización y mejora de las infraestructuras hídricas en la provincia en la que el agua es un bien primordial para garantizar el futuro del sector. Para lograr dichos avances, los profesionales del sector destacaron la importancia de acelerar la ampliación y mejora de las instalaciones existentes, así como de garantizar el funcionamiento de las desaladoras en su pleno rendimiento. Además, se planteó la posibilidad de promover iniciativas privadas que permitan realizar concesiones temporales para su explotación, con el objetivo de cubrir la creciente demanda y asegurar el agua a todos los agricultores. “El agua lo es todo y estamos en una situación crítica en la que necesitamos la regeneración de aguas y dos desaladoras en el Poniente que lleguen lo antes posible para abastecer la demanda”, apuntó el presidente de la cooperativa Hortamar.

La necesidad imperiosa de la llegada de la Alta Velocidad Española (AVE) a la provincia de Almería, fue otro de temas tratados, como un modelo de transporte mixto que permita transportar las mercancías a través del Corredor del Mediterráneo. “El transporte ferroviario supondrá un importante ahorro de costes permitiendo la distribución de una manera más económica y sostenible que mediante la comercialización por carretera”, señaló Antonio Bretones.

Por último, se debatió sobre la importancia del ‘Agrotech’, donde la digitalización y automatización de los procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías es otro de los grandes desafíos de las empresas del sector agícola, a pesar de estar inmersas en un proceso constante de mejora de sus infraestructuras a través de la innovación tecnológica. "Es una revolución que ha llegado para quedarse y que es necesaria para cubrir otros problemas como la falta de mano de obra a la vez que nos otorga más rápidez en los procesos", concluyó el presidente de CASI, apoyado por el resto de participantes que compartieron su visión.