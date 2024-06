La pernoctación turística en la UE sube en el primer trimestre del año un 7%, y factura 452,6 millones

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos en la Unión Europea (UE) han aumentado durante el primer trimestre de 2024 un 7% interanual, hasta facturar 452,6 millones, según los datos publicados este viernes por la oficina de estadística Eurostat.

En concreto, en enero se registraron 133,9 millones de pernoctaciones (un 3% más en comparación con dicho mes de 2023), en febrero 149,2 millones (un 6% más) y en marzo 169,5 millones (un 9%).

In Q1 2024, there were 452.6 million overnight stays in tourist accommodations across the EU. Foreign visitors accounted for 45%🏨Largest shares:🇲🇹Malta (91%)🇨🇾Cyprus (87%)🇱🇺Luxembourg (82%)Lowest:🇵🇱Poland (19%)🇷🇴Romania & 🇩🇪Germany (both 20%) ➡️https://t.co/SlNNkSVW63 pic.twitter.com/T4RncJ3m7E