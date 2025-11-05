¿Quiénes son las personas más ricas de España? La lista de Forbes confirma al comercio y la banca como los sectores más rentables

La revista Forbes ha reeditado su conocida lista de los 100 españoles más ricos de España este 2025, en la que las cuatro personas con mayor fortuna del país repiten sus puestos. El empresario gallego Amancio Ortega vuelve a liderar la clasificación con un patrimonio neto de 109.900 millones de euros, 10.300 millones menos con respecto al año pasado. El fundador y actual accionista mayoritario de Inditex controla su fortuna a través de la sociedad inmobiliaria Pontegadea Inversiones y se sitúa además en el puesto nueve de la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos.

A continuación, y a una enorme distancia, se sitúa su hija, la también accionista de Inditex Sandra Ortega. Su riqueza asciende a los 10.000 millones de euros, 400 millones menos respecto al año pasado. La primera mujer en la lista controla sus propiedades e inversiones a través del holding Rosp Corunna y ocupa el puesto 230 en la lista de las personas más ricas del mundo.

Del Pino, Roig o Florentino Pérez, en el top diez

El tercer lugar lo ocupa Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con una fortuna que se ha incrementado este año hasta los 8.000 millones de euros. Su hermana, María del Pino, es la tercera mujer más rica de España con 4.200 millones de euros.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, también aumenta su riqueza hasta los 7.900 millones de euros y conserva el cuarto puesto. Su mujer, Hortensia Herrero, que controla el 27% de las acciones de Mercadona, ocupa el séptimo lugar en la lista con una fortuna de 4.400 millones de euros.

La única novedad en el top 5 le corresponde al fundador y presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, cuyo patrimonio se ha revalorizado en un 55% hasta los 6.200 millones de euros. El banquero hispano-venezolano es también accionista del Real Club Deportivo de La Coruña.

A continuación, se encuentra el presidente de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, que pasa del puesto 12 al sexto tras engordar su patrimonio hasta los 4.600 millones de euros. Completan el top 10 del presidente de Iberostar, Miguel Fluxá, que acumula 3.300 millones; y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con un patrimonio de 3.100 millones de euros.

Los accionistas Molins, Grifols o Acciona se incorporan a la lista

Entre los nuevos nombres en la lista, a mitad de tabla figuran los hermanos Jordi y José Luis Rubiralta, copropietarios de la multinacional catalana Werfen, especializada en diagnóstico médico. También se incorporan Gloria y Leonor March, que junto a sus hermanos Carlos y Juan, administran Banca March y la Corporación Financiera Alba, a través de la cual invierten en múltiples empresas.

Otras sagas que pasan a formar parte de las más adineradas de España son Joaquín Molins López-Rodó y Juan Molins Amat, dueños de Grupo Molins, una de las principales cementeras del país; Enrique y Nuria Grifols Roura, principales accionistas de Grifols, una de las más destacadas en el sector de la salud; o José y Gonzalo Entrecanales, del grupo Acciona.

Más de 100.000 millones en manos de 28 octogenarios

Por baremos demográficos, las mujeres continúan siendo una minoría. Algunos nombres relevantes son la presidente de Coca Cola Europacific Partnes, Sol Daurella con 2.900 millones; la propietaria de Omega Capital, Alicia Koplowitz, que atesora 1.800 millones; o la presidente de Pongesur, Helena Revoredo, con un patrimonio de 1.600 millones de euros.

Las 100 mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros, un 7% más que el año pasado. De esta, la mitad recae sobre 28 personas con una media de edad de 84,5 años. Solo siete personas de la lista tienen menos de 50 años y menos del 10% generó su fortuna después del año 2000. Los principales sectores continúan siendo el comercio y la banca, al contrario que ocurre en Estados Unidos, donde el capital invierte en tecnología.