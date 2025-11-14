Los Premios Andalucía Capital reconocen a 12 empresas andaluzas

El jurado de los VIII Premios Empresariales Andalucía Capital 2025 ha anunciado en Sevilla los doce galardonados que reconocen la excelencia empresarial andaluza. La octava edición de estos premios, promovidos por Onda Cero Andalucía, distingue a empresas, directivos y autónomos que han destacado por su contribución al desarrollo económico y social de la comunidad, con especial atención a la innovación, internacionalización y sostenibilidad.

Entre los premiados figuran empresas referentes en sus respectivos sectores como Duponte en categoría Emprendedor Capital; HORSE en Innovación; Grupo Cox como Empresa Sostenible; Navantia por su Internacionalización; o Grupo MAS como Empresa Capital. La entrega de galardones tendrá lugar el 4 de diciembre a las 19:00 horas en el auditorio de Caja Rural del Sur, en el marco de la iniciativa Metafuturo Impulsa de Atresmedia.

Los candidatos fueron seleccionados entre los protagonistas del espacio radiofónico "Andalucía Capital", dirigido por Diego García Cabello y emitido semanalmente en la red andaluza de Onda Cero. El jurado, reunido en la sede sevillana del bufete Ontier, ha contado con representantes de prestigiosas escuelas de negocio como EOI, San Telmo Business School y Universidad Loyola Andalucía, además de instituciones como CEA, CTA, ATA y el Club Cámara de Sevilla.

Empresas que destacan por su innovación y expansión

Duponte, reconocida como Emprendedor Capital, ha logrado situarse como referente en biotecnología aplicando genómica e inteligencia artificial a la medicina personalizada. Fundada en Sevilla en 2019, la empresa opera ya en Suiza y Estados Unidos con una facturación prevista superior a los 60 millones de euros este año.

En la categoría de Innovación Capital, HORSE ha sido premiada por su transformación tecnológica orientada a la movilidad sostenible, especialmente con la fabricación de la transmisión híbrida DB49. Su enfoque basado en datos y apuesta por combustibles alternativos la posicionan a la vanguardia del sector industrial andaluz.

El Grupo Cox, galardonado como Empresa Sostenible, se ha consolidado como impulsor clave de la transición energética tras adquirir los activos de Abengoa. Bajo la presidencia de Enrique Riquelme, la compañía ha preservado más de 3.000 puestos de trabajo y desarrollado una plataforma global en energía solar, hidrógeno verde y gestión del agua.

Talento y cooperación empresarial andaluza

La Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF), premiada en la categoría de Cooperación Empresarial, agrupa a más de cien empresas líderes que representan aproximadamente el 80% del PIB regional. Desde su fundación en 2001, bajo la presidencia actual de Manuel Barbadillo, impulsa la continuidad generacional y la innovación empresarial como pilares del tejido económico andaluz.

En el ámbito del talento destaca Renée Scott, reconocida por su liderazgo en prevención, salud y bienestar laboral con más de tres décadas de experiencia. Como CEO de Alianza Preventiva, ha desarrollado metodologías avaladas por organismos internacionales, proyectando el talento andaluz en gestión preventiva a nivel global.

Juan Manuel Ortega, CEO de Grupo Royse, ha sido distinguido como Directivo Capital por impulsar la digitalización y expansión internacional de esta empresa familiar especializada en rodamientos y componentes industriales. Su liderazgo ha consolidado a Royse como referente industrial de alcance global sin perder su esencia tradicional.

Economía social y desarrollo local

La cooperativa granadina Claros, galardonada en Economía Social, destaca por su labor en el ámbito sociosanitario. Fundada en 2001 por mujeres cooperativistas andaluzas, ofrece servicios de atención a personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables, consolidándose como líder en innovación social en Andalucía.

Carburantes Trassierra, bajo la dirección de Juan Antonio Moreno López, ha sido premiada como Autónomo Capital representando un ejemplo de relevo generacional en el entorno rural cordobés. La empresa ha logrado mantener su esencia familiar mientras se adapta a las nuevas exigencias del sector energético.

El Grupo MAS, reconocido como Empresa Capital, se ha consolidado como una de las principales empresas de distribución alimentaria del sur de España con más de 50 años de historia. Con 190 establecimientos, 4.000 empleados y una facturación de 675 millones de euros, destaca por su compromiso con la sostenibilidad y el empleo estable.

Tecnología y comunicación

La onubense SGRSoft, premiada en la categoría de Tecnología Capital, es líder nacional en software de gestión para sociedades de garantía recíproca. Con sede en Ayamonte y más de 25 años de trayectoria en el sector, representa un ejemplo de especialización tecnológica y compromiso con el desarrollo local.

Navantia ha sido reconocida por su Internacionalización, destacando como referente estratégico en la industria naval y de defensa con más del 60% de su producción destinada a mercados internacionales. Su apuesta por la innovación y sostenibilidad refuerza su papel como motor de competitividad desde Andalucía.

En el ámbito de la Comunicación, la sevillana Alta Frecuencia ha sido premiada por su especialización en sonido profesional, locuciones comerciales y producción publicitaria. La empresa opera en todo el territorio nacional proporcionando servicios de casting, locución y doblaje que la han posicionado entre los mejores estudios del sector audiovisual y cinematográfico español.