Así puedes conseguir un beneficio de 1.150 euros si vives con un familiar mayor de 65 años

La Agencia Tributaria ofrecerá un beneficio fiscal de 1.150 euros destinado a las personas que vivan con un ascendiente mayor de 65 años. Esta ayuda se reflejará directamente en la Declaración de la Renta, permitiendo a los contribuyentes desgravar dicha cantidad por cada ascendiente que cumpla el requisito de edad.

Esta medida equipara el tratamiento fiscal de las personas mayores al que ya reciben quienes tienen una discapacidad igual o superior al 33 %.

En los casos en los que el ascendiente tenga 75 años o más, la deducción se incrementará hasta los 2.550 euros anuales, lo que supone un aumento de 1.400 euros adicionales sobre la cantidad base.

Requisitos para acceder al beneficio fiscal

Para poder disfrutar de esta ayuda, es necesario cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la Agencia Tributaria:

El ascendiente debe convivir con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo .

. El mayor no puede tener rentas anuales superiores a 8.000 euros , excluyendo las rentas exentas de impuestos.

, excluyendo las rentas exentas de impuestos. No se podrá aplicar la deducción si el ascendiente presenta declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros .

. En caso de fallecimiento del ascendiente, se deberá haber convivido al menos la mitad del tiempo transcurrido desde el inicio del año fiscal hasta la fecha de fallecimiento.

Además, cuando dos o más familiares tengan derecho a esta deducción, el importe se repartirá por partes iguales. No obstante, si los contribuyentes tienen distinto grado de parentesco, el beneficio corresponderá al más cercano, salvo que este no supere el límite de ingresos permitido.

Aunque algunas personas no estén obligadas a presentar la Declaración de la Renta por sus ingresos, Hacienda recomienda hacerlo igualmente para beneficiarse de esta deducción, ya que se trata de una reducción directa del impuesto aplicable al contribuyente.