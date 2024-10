Los puertos andaluces se preparan para electrificar sus muelles con el sistema OPS

Algeciras/Los puertos de Andalucía se preparan para la incorporación de la tecnología OnShore Power Suply (OPS), que electrificará los muelles permitiendo a los buques 'enchufarse' a la red y no tener que consumir combustible al estar estacionados en las dársenas. En esta carrera, Cádiz parte con una amplia ventaja, ya que se encuentra a solo unos meses de poner en marcha el proyecto desarrollado por Endesa.

"Ha sido complicado porque somos pioneros en este tema, no había empresas privadas en este campo", expresa José María Reyes, director de puertos verdes de Endesa. El proyecto de OPS en Cádiz arrancó en 2022 al conseguir una concesión de la autoridad portuaria y, tras un largo proceso de estudio, desarrollo y adaptación a la regulación, prevén que para enero de 2025 se pueda conectar a la red el primer crucero. De esta forma, han sido de las primeras empresas en dar un paso adelante en esta materia y crear la infraestructura como compañía privada, junto a Iberdrola en el norte de España. En el caso gaditano, el coste ha ascendido a siete millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

Cuando los barcos llegan a puerto activan sus motores auxiliares para mantener ciertos sistemas activos, con lo que continúan emitiendo gases y partículas contaminantes aun cuando no circulan. De esta forma, con el nuevo sistema OPS, se reducirán estas emisiones al estar atracados, ya que recurren a una conexión íntegramente eléctrica y renovable. La Unión Europea ha establecido una meta en 2030 para que barcos y puertos que superen cierto número de escalas se adapten a esta tecnología. "Por ejemplo, en cruceros tienes que superar las 25 escalas y solo en Cádiz hay más de 300 al año", recuerda Reyes.

Posicionarse como pioneros en la materia es uno de los grandes atractivos que para Endesa ha supuesto el arrancar con la OPS en Cádiz. "A la empresa le interesa entrar aquí porque tienes un nuevo cliente muy grande", apunta el director de puertos verdes de la compañía. La mayoría de puertos lo pretenden desarrollar en forma de licitación, pero el aprendizaje obtenido en esta primera experiencia está llamado a dar un impulso a los futuros planes de la eléctrica, según explica Reyes.

Un crucero en el puerto de Cádiz / Germán Mesa

Los puertos, en marcha

Aunque Cádiz cuenta los días para tener en marcha su sistema OPS para los cruceros, el resto de puertos andaluces trabajan a destajo para tener cuanto antes listos sus propios proyectos con esta tecnología, adaptados a sus necesidades y tráficos. Por ejemplo, otro puerto con gran cantidad de cruceros es el de Málaga, que comenzará por la construcción de una subestación en suelo portuario para este fin.

No solo los cruceros deben adaptarse al OPS, también lo tienen que hacer ferris y portacontenedores. En el primero se enmarcan, por ejemplo, Almería y Motril, además de Algeciras, que incorpora una importante faceta en el tráfico de mercancías como principal puerto de España en este ámbito. Precisamente, la autoridad portuaria algecireña ultima los detalles de su propio proyecto de electrificación, que podría ver la luz próximamente.

Además de la propia adaptación de los puertos, los barcos deben hacer lo propio, ya que muchas de las unidades que recorren el mundo hoy en día no cuentan con los sistemas necesarios. Este hecho es el que ha llevado a Endesa a apostar por el ámbito de los cruceros, que es "el más sensible medioambientalmente", con gran cantidad de buques que cuentan ya con esa tecnología y otros siendo adaptados. Aun así, no todo reside en los barcos únicamente, ya que la infraestructura técnica para llevar la electricidad al propio puerto es delicada. "La potencia que demanda un crucero es como si conectaras 2.500 coches eléctricos a la vez y están preparados, pero antes tienes que desarrollar una infraestructura muy importante para darle suministro", explica José María Reyes.

Para realizar los largos recorridos sigue siendo difícil usar únicamente electricidad por el alto consumo necesario, por lo que el representante de Endesa apunta al gas natural licuado (GNL) como un "paso intermedio" ya que, aunque tiene origen fósil, sus emisiones son menores. Aun así, ya circulan los primeros portacontenedores impulsados por derivados del hidrógeno verde, que apunta a ser el futuro.

La gran duda, a ojos de Reyes, es si realmente se podrá cumplir la meta marcada por Bruselas de 2030, ya que las tramitaciones de proyectos, con sus trámites burocráticos correspondientes, llevan su tiempo. "Vamos un poco justos para llegar a 2030, porque además hay que construir nuevas subestaciones o líneas eléctricas que en ocasiones cruzan la ciudad y todo eso lleva tiempo", agrega.

Además de los procesos de licitación abierta, existe la modalidad de obtener una concesión, tal y como sucedió en el puerto de Cádiz con el proyecto de Endesa, trámite mucho más ágil pero en el que la compañía interesada es la que asume el coste íntegro, por lo que no siempre es viable. "Todos los puertos desearían que viniera un tercero, pidiera la concesión y se encargara de todo, pero esto tiene que ver con una rentabilidad y no todos los puertos tienen el suficiente tráfico o te dan las suficientes garantías para hacer una inversión muy grande", concluye José María Reyes. Aun así, la electrificación está a la orden del día y los puertos andaluces se están sumando a ella.