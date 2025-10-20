Esta es la razón por la que no se puede pagar con tarjeta en algunos comercios de Sevilla

La mañana de este lunes 20 de octubre se ha visto envuelta en un inusual colapso de los sistemas de pago. Como resultado, miles las personas no han podido pagar, cobrar o, en el peor de los casos, acceder a su dinero; algo que inevitablemente ha generado cierta sensación de alarma. Según parece, la caída a nivel mundial de Amazon Web Services (AWS) es la que ha provocado esta situación, afectando a la operatividad de bancos, cajeros, datáfonos y servicios como Bizum.

Hablamos de la nube más adoptada y completa del planeta, capaz de ofrecer más de 200 servicios integrales relacionados con centros de datos. Por ello, las repercusiones de su caída han llegado hasta páginas web como Reddit, Ticketmaster o apparkya, la app móvil utilizada para gestionar los pagos en las zonas de estacionamiento regulado de Sevilla. Así, en el caso de la actividad bancaria, las redes sociales se han llenado de mensajes de usuarios que aseguraban no poder efectuar sus transacciones económicas.

¿Qué está pasando con los pagos con tarjeta y Bizum?

Los relojes marcaban una hora aproximada en torno a las 11:00 de la mañana, cuando numerosas tiendas, establecimientos hosteleros, parkings y aeropuertos empezaron a avisar de que los datáfonos no funcionaban. El pago con tarjeta era inviable en la mayoría de ellos y tampoco funcionaban las operaciones de Bizum. Pagar en efectivo se convirtió en la única solución posible, generando así cierto paralelismo con la situación que se vivió el pasado 28 de abril, cuando España se quedó a oscuras.

En el caso de España, la caída de Amazon Web Services ha afectado a Redsys, la principal plataforma de TPVs (Terminal Punto de Venta) del país. Por lo tanto, entidades como BBVA, Santander o Bankinter han reportado fallos entre sus clientes. Lo peor ha sido que, más allá del pago concreto en cafeterías, algunas personas no han podido extraer dinero del cajero.

Incluso, algunos comercios como el supermercado Aldi de la Plaza del Duque, en Sevilla, se han visto en la necesidad de poner pequeños avisos para sus clientes. "Solo pagos en efectivo", ha anunciado con un cartel a las puertas del establecimiento.

Supermercado Aldi de la Plaza del Duque, en Sevilla

Redsys ha comunicado esta situación en redes sociales. "Confirmamos que hemos sufrido una caída temporal y parcial debido a un problema en la infraestructura de comunicaciones", explica. "El incidente ha sido detectado y solventado. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión". A estas horas, parece que el servicio vuelve a funcionar sin problema. "El servicio de Redsys funciona con total normalidad", ha apuntado la compañía en una publicación reciente.

¿Qué es Amazon Web Services y cómo afecta a bancos, cajeros y datáfonos?

A nivel global, la caída de Amazon Web Services (AWS) ha afectado directamente a la infraestructura en la nube que utilizan miles de empresas y aplicaciones. Por ese motivo, los errores no están en ningún caso relacionados con el dispositivo o la conexión, sino con los servicios centrales de Anazom. De tal manera que la única vía ha sido esperar a que el problema se solventase desde la propia entidad. Y esto es lo que ha sucedido alrededor de las sucursales bancarias que, de una forma u otra, se han visto afectadas por un fallo general del sistema.