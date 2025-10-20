Este es el motivo por el que no funciona la app de los parquímetros de Sevilla

La app móvil para gestionar los pagos en las zonas de estacionamiento regulado de Sevilla, apparkya, ha dejado de funcionar este lunes 20 de octubre. Los usuarios que han tratado de pagar la tasa a través de este medio han recibido la siguiente notificación: "La entidad emisora de su tarjeta no ha podido autenticar la transacción". Esta incidencia se debe a la caída a nivel mundial de Amazon Web Services (AWS), que ha derivado en problemas en plataformas de pago como Bizum.

Numerosas empresas y usuarios en España están registrando problemas de conectividad desde las 8:40 horas de este lunes. El fallo se ha originado en uno de los centros de datos en Estados Unidos de Amazon Web Services, la mayor plataforma de infraestructura en la nube del mundo, de la que dependen numerosos servicios web, aplicaciones y videojuegos.

Entre los servicios afectados, se encuentra appparkya, la app que utilizan los usuarios de las zonas de estacionamiento regulado de Sevilla, Morón de la Frontera, Huelva, Chiclana o Úbeda en Andalucía. La caída de Amazon Web Services ha impactado en las plataformas digitales de entidades financieras como Banco Santander, BBVA o Caixabak. Plataformas de pagos móviles como Bizum y Venmo, en Estados Unidos, así como la popular plataforma para adquirir entradas de conciertos, Ticketmaster, también están registrando fallos a nivel mundial.

¿Qué aplicaciones se han visto afectadas?

A nivel global, la caída ha afectado a las plataformas de Amazon, incluida su tienda online, el asistente de voz Alexa o la plataforma de streamig Prime Video. Otros servicios de terceros que alojan sus datos en la nube de Amazon han sufrido asimismo interrupciones, como la herramienta de Diseño Canva, la plataforma educativa Duolingo, la app de videoconferencias Zoom, la red social Snapchat, la app de citas Tinder y videojuegos como Fornite o Clash Royale, entre otros.

Aamazon Web Services ha confirmado a través de su página de estado del servicio que la incidencia ha sido originada durante la medianoche local en "varios servicios de AWS en la región US-EAST-1", al norte de Virginia (Estados Unidos).

"Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS afectados. Podemos confirmar que los servicios y funciones globales que dependen de US-EAST-1 también se han recuperado. Seguimos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información", han comunicado en su última actualización.