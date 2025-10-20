Qué es Amazon Web Services y por qué su caída influye tan gravemente en los pagos con tarjeta y otros servicios

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido una caída global de sus servicios que está afectando a numerosos usuarios y empresas españolas desde primera hora de este lunes 20 de octubre. El problema está generando fallos en los pagos mediante tarjetas y plataformas como Bizum o Venmo, así como otros servicios web, aplicaciones y videojuegos que dependen de la mayor infraestructura en la nube del mundo.

En concreto, la incidencia se ha generado cerca de la medianoche local en uno de los centros de datos de Amazon Web Services en Virginia, Estados Unidos. A las 12:35 hora peninsular, la compañía ha informado a través de su página de estado del servicio que "el problema subyacente se ha mitigado por completo y la mayoría de las operaciones de los servicios de AWS funcionan con normalidad". No obstante, algunas de las operaciones continúan viéndose afectadas, pero ¿por qué la caída de este sistema ha tenido tanta repercusión a nivel mundial?

¿Qué aplicaciones y servicios dependen de Amazon Web Services?

Amazon Web Services es una plataforma de computación en la nube con más de 200 servicios integrales de centros de datos en todo el mundo. Algunos de los nodos de esta red global se ubican en Tokio, Sao Paulo o Zaragoza, en España. Esta división de la compañía de Jeff Bezos ofrece tecnologías de infraestructura como cómputo, almacenamiento y bases de datos, así como otras tecnologías emergentes como aprendizaje automático e inteligencia artificial o internet de las cosas.

AWS tiene millones de clientes activos en todo el mundo, de todos los sectores y tamaños, incluidas grandes corporaciones. Entre ellas destacan aplicaciones populares como Dropbox, la herramienta de diseño web Canva, la plataforma educativa Duolingo, la app de videoconferencias Zoom, la red social Snapchat, la app de citas Tinder y videojuegos como Fornite o Clash Royale, entre otros. Todas ellas se han visto afectadas por la caída de sus servicios este lunes.

Una reacción en cadena a nivel mundial

Empresas, desarrolladores y usuarios de todo el mundo alquilan los servicios informáticos de AWS a través de internet, sin necesidad de mantener servidores propios. Mediante este modelo de negocios, miles de compañías confían en su infraestructura para operar a diario. En este sentido, cualquier interrupción en los servidores de AWS, como ha ocurrido en el centro de datos de Virginia, puede provocar una reacción en cadena en todo el ecosistema digital: desde problemas en los servicios de mensajería hasta incidencias en las plataformas de pago por falta de conectividad.

AWS ha informado de la recuperación en la mayoría de los servicios y funciones globales afectadas, incluidas aquellas que dependen del centro de datos de Virginia. "Seguimos trabajando para recuperar por completo los errores de lanzamiento que puedan manifestarse como un error de capacidad suficiente", recogen en su último parte actualizado.