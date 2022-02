El agua para el regadío del Guadalquivir se reducirá al mínimo si no llueve: un 80% menos que en un año normal

El regadío del Guadalquivir se enfrenta este año a la campaña de riego más complicada de los últimos años. Con los embalses en su nivel más bajo desde 1980 y unas aportaciones de agua a los embalses desde el 1 de octubre un 80% por debajo de lo normal, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha alertado este miércoles de que, si no llueve lo suficiente, la dotación para los regantes quedará reducida al "mínimo de emergencia" a partir de mayo, cuando comienza la campaña de riego.

En concreto, la comisión plantea una dotación de 1.000 metros cúbicos por metro cuadrado para el sistema de regulación general (al que pertenecen la mayor parte de los regantes), solo un tercio de lo concedido en la campaña pasada (3.000) y seis veces menos de la dotación concesional, es decir, lo que correspondería si los embalses estuvieran en una situación de normalidad (6.000). En porcentaje, esto supone un recorte de un 83% respecto a un año con los embalses llenos.

El panorama es terrible para las comunidades de regantes, que sufrirán pérdidas cuantiosas y tendrán que adaptar sus explotaciones a la escasez de agua con reducción de superficie o, si pueden, rotando a cultivos que requieran menos agua. Pero, al menos, la CHG garantiza que el agua no se reducirá a cero. En la situación actual, y en el peor escenario, está asegurada una dotación mínima de 425 hectómetros cúbicos, menos de la mitad que en la campaña pasada (925), que ya fue de restricciones.

Incluso si lloviera en los próximos meses de forma normal, tampoco sería mucho mayor la dotación, unos 600 hectómetros cúbicos. Los responsables de la CHG aseguran que el terreno está muy seco y que va a costar más de lo que sería normal que haya aportaciones cuantiosas a los embalses.

En la Comisión de Desembalse, el presidente de la Confederación, Joaquín Páez, ha asegurado que ya está elaborado el decreto de Sequía para la cuenca que debe aprobar el Gobierno central y que será aprobado "lo antes posible", sin especificar fecha. "Se está trabajando ya en ello y estamos viendo los flecos jurídicos y técnicos para que no haya problemas en su tramitación. El compromiso del Ministerio es no demorarlo". La medida implicará la condonación de cánones y tarifas para los regantes -Páez no especificó en qué medida- y la realización de obras de emergencia, aunque Páez aclaró que si estas son muy urgentes se realizarán ya al margen de la norma.