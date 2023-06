El sector del taxi amenaza con movilizaciones si el Gobierno regula de nuevo las VTC

El presidente de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha avisado de que habrá movilizaciones en toda España si la reunión con el Ministerio de Transportes del próximo martes se salda sin acuerdo sobre la regulación de las licencias VTC en base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).En declaraciones a los medios tras una reunión este mediodía -que ha acabado antes de las 13.00 horas- con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha asegurado que "Barcelona será la tumba de las plataformas", tras la movilización del taxi en el centro de Barcelona.La marcha lenta de taxis ha contado con más de 1.800 vehículos, según los organizadores, mientras los datos de la Guardia Urbana de Barcelona han situado esta cifra en 500."Me llegan señales de todas las grandes ciudades de que si el martes que viene no salimos con un acuerdo con el Ministerio de Transportes, va a haber movilizaciones en todo el Estado y serán movilizaciones masivas: en el aeropuerto, dentro de las ciudades, en estaciones y donde haga falta", ha advertido.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en una sentencia que limitar el número de licencias a los vehículos de turismo con conductor (VTC) en función de las que se otorguen a los servicios de taxi es contraria al derecho de la UE.No obstante, Élite Taxi mostró su satisfacción por el hecho de que el tribunal europeo avalara que en el área metropolitana de Barcelona los ayuntamientos puedan restringir el número de licencias de VTC por razones de congestión del tráfico, medioambientales, de ocupación del espacio público y de seguridad vial.El sector del taxi ya mantuvo ayer una reunión con la secretaria de Transportes, María José Rallo, encuentro del que han destacado la predisposición del Gobierno por dar salida a sus reivindicaciones respecto a las licencias VTC.Sobre la reunión mantenida con Prieto este mediodía, ha asegurado que la Delegación va "a muerte para defender al taxi, para protegerlo", y ha asegurado que la capital catalana será "el referente donde se tiene que mirar todo el mundo para enseñar que no nos tenemos que rendir ante nada ni ante nadie".Antes de la reunión, Prieto ha salido un momento a hablar con los taxistas concentrados frente a la Delegación del Gobierno, a quienes les ha trasladado su apoyo y ha insistido en la reunión de la semana que viene entre el sector y el ministerio."Ya sabéis que podéis contar con aquello que podamos hacer dentro del marco normativo y dentro del análisis de la sentencia por parte del Gobierno de España", ha manifestado Prieto antes de recibir a los representantes de los concentrados frente a la Delegación del Gobierno, encabezada por Álvarez.Los taxis han salido pasadas las 10:00 horas desde las Torres Venecianas de plaza España en dirección a Paseo de Gràcia en una marcha lenta contra la liberalización de las licencias de VTC, y han ocupado los carriles de la Gran Via durante el trayecto, salvo el carril bus.Los concentrados se han dirigido hacia el cruce de Paseo de Gràcia con la calle Rosselló, donde han estacionado sus vehículos y han cortado esta arteria de Barcelona, antes de dirigirse a la reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña para abordar la cuestión.Tras la reunión entre los representantes del taxi y Prieto, la concentración de protesta, en la que también han participado vehículos procedentes de otros puntos de España como Madrid o País Vasco, ha quedado desconvocada.