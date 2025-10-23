Acoso escolar
La familia de Sandra Peña acusa al colegio de "querer lavar su imagen"
XI Premio Innovación Agroalimentaria
XI Premio Innovación Agroalimentaria / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las fotos del XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander

Grupo Medina, galardonado con el XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander

La dilatada trayectoria de Grupo Medina lo ha convertido en un referente nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas, con un equipo de 600 trabajadores para estar presentes en 70 países. Siempre con la innovación como pilar fundamental, la compañía ha sido reconocida con el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander.

_DSC7294.jpg
1/93 José Luis Sanz y Ignacio Juliá / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7203.jpg
2/93 Carlos Melero, Manuel Contreras y María José Contreras / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7304.jpg
3/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7553.jpg
4/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7240.jpg
5/93 Germán Borhórquez, Luis Isasi y Ignacio Juliá / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7358.jpg
6/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7493.jpg
7/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7568.jpg
8/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7558.jpg
9/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7520.jpg
10/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7704.jpg
11/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7829.jpg
12/93 Ignacio Juliá / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7650.jpg
13/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7744.jpg
14/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7925.jpg
15/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8026.jpg
16/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8076.jpg
17/93 Carlos Melero, Luis Miguel Martín Rubio, Daniel del Toro y Andrés Afan de Rivero / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8044.jpg
18/93 Vicente Martín, Rocío Medina y Marta Martín / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC7981.jpg
19/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8061.jpg
20/93 José Antonio Pérez, Ricardo Astorga y Hermes Graván / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8104.jpg
21/93 Patricia Millán, Álvaro Burgos, Diego Velo, Carmen Menéndez y Daniel Velo / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8098.jpg
22/93 José Antonio Lara y Pilar Mateos-Nevado / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8157.jpg
23/93 Jerónimo Rodríguez, Macarena García-Otero y Manuel Iturbe / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8088.jpg
24/93 orge Segura, Leopoldo Parias, Francisco Pumar y Antonio Pascual / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8130.jpg
25/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
_DSC8183.jpg
26/93 XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander / Juan Carlos Vázquez Osuna
XI PREMIO INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
27/93 XI PREMIO INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
28/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
29/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
30/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
31/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
32/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
33/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
34/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
35/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
36/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
37/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
38/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
39/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
40/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
41/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
42/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
43/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
44/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
45/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
46/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
47/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
48/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
49/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
50/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
51/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
52/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
53/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
54/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
55/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
56/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
57/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
58/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
59/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
60/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
61/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
62/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
63/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
64/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
65/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
66/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
67/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
68/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
69/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
70/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
71/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
72/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
73/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
74/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
75/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
76/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
77/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
78/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
79/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
80/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
81/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
82/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
83/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
84/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
85/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
86/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
87/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
88/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
89/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
90/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
91/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
92/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García
PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA
93/93 PREMIO INNOVACION AGROALIMENTARIA / José Angel García

También te puede interesar

Lo último

stats