Grupo Medina, galardonado con el XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander

La dilatada trayectoria de Grupo Medina lo ha convertido en un referente nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas, así como de plantones de fresa y frambuesa, con un equipo de 600 trabajadores para estar presentes en 70 países. Siempre con la innovación como pilar fundamental, la compañía ha sido reconocida con el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander.

El acto de entrega del galardón, recogido por Rocío Medina, presidenta ejecutiva de la empresa y primera mujer en recibir este reconocimiento, se ha celebrado este viernes en el Palacio de Yanduri de Sevilla. El evento ha contado con la presencia de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España; Luis Isasi, presidente de Santander España; Manuel de la Cruz, director territorial de Banco Santander en Andalucía; y José Joly, presidente del Grupo Joly, entre otras autoridades y empresarios.

Con este reconocimiento, Grupo Medina se incorpora a la lista de compañías distinguidas en las diez ediciones anteriores, un conjunto de referentes de la industria agroalimentaria española integrado por Ebro Foods, González Byass, Ybarra, Covap, La Unión, Sánchez Romero Carvajal, Dcoop, SAT Roya, Acesur y Biosabor.

El jurado de esta undécima edición ha estado compuesto por Tomás Valiente, director general de Grupo Joly; David Fernández, director de Diario de Sevilla y director de Publicaciones de Grupo Joly; Manuel de la Cruz, director territorial de Banco Santander en Andalucía; Óscar Sánchez, director comercial de Empresa de Banco Santander en Andalucía; Ricardo Pozas, responsable Agro de Banco Santander en Andalucía; y Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación.

El legado de un sueño

El galardón reconoce una trayectoria ejemplar de compromiso, innovación y desarrollo sostenible, fruto de una visión estratégica que combina arraigo familiar y vocación internacional. Nacida en Palos de la Frontera (Huelva), la historia de la compañía se remonta a cuando Antonio Medina Lama sembró las primeras fresas de un sueño que cambiaría para siempre el paisaje agrícola onubense. De aquellas primeras plantas, que dieron origen al llamado oro rojo de Andalucía, brotó una nueva forma de entender la agricultura: con esfuerzo, constancia y respeto por la tierra.

De esa semilla surgieron nuevas oportunidades: kiwis, kumquats, frambuesas, arándanos, y una creciente apuesta por la investigación y la sostenibilidad. Hoy, ya segunda generación, Grupo Medina mantiene viva esa pasión por innovar y cuidar lo que la tierra ofrece, impulsando una red de viveros e importadores, como Interra, que comparten una misma esencia: la unión entre ciencia, campo y futuro.

"Innovar no significa cambiarlo todo, sino seguir creyendo en lo que somos”, expresó Rocío Medina, quien subrayó la importancia de la investigación aplicada y la colaboración entre generaciones para sostener el crecimiento del sector. La presidenta ejecutiva reconoció además que “ser mujer empresaria no es fácil en un entorno tradicionalmente masculino; parece que un hombre tiene más credibilidad, pero con esfuerzo, determinación y el apoyo de mi familia, todo ha sido posible”.

Reconocimiento al liderazgo andaluz

Durante su intervención, Manuel de la Cruz, director territorial de Banco Santander en Andalucía, destacó que “en el proceso de innovación del campo, Andalucía puede contar con Banco Santander para seguir liderando”. Recordó que ya son once las ediciones de este galardón, que ha servido para reconocer el talento y la capacidad de adaptación de un sector clave para la comunidad. “En esta tierra no faltan empresarios valientes -afirmó-, y en el Santander queremos seguir acompañando a los que impulsan la transformación tecnológica y la sostenibilidad en el campo andaluz”.

Por su parte, José Joly, presidente del Grupo Joly, subrayó que este premio nació “con el propósito de reconocer a las personas, empresas e iniciativas que, desde Andalucía, están a la vanguardia de la innovación en el sector agroalimentario”. Aseguró que el galardón “ha cumplido con creces su objetivo” de dar visibilidad pública a quienes hacen del campo andaluz un referente de modernización y calidad. “Es una satisfacción -dijo- poder destacar a quienes, con esfuerzo y visión, fortalecen uno de los grandes pilares de la economía andaluza”.

Joly destacó además el peso del sector en la región, “felizmente abocada a tener cada año un mayor protagonismo en el mapa agrícola europeo”, y aprovechó para mencionar el lanzamiento de El Conciso, el nuevo medio económico digital del grupo, “concebido para seguir contribuyendo al desarrollo y conocimiento del tejido empresarial andaluz”.

Una empresa familiar con vocación global

A continuación, Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España, definió a Grupo Medina como “ejemplo de innovar desde el arraigo, de crecer sin perder las raíces”. Destacó que la empresa onubense representa los valores que el premio quiere reconocer: “una apuesta por la diversificación, la sostenibilidad y la internacionalización con pasión y compromiso”. Añadió que es especialmente significativo que “por primera vez, una mujer presida una empresa galardonada con este premio, abriendo camino y demostrando que el liderazgo femenino también impulsa el futuro del campo”.

Juliá subrayó además la relevancia del sector: “El agroalimentario es estratégico para el futuro de nuestro país: en Andalucía supone el 30% del PIB y el 10% del empleo”. En este contexto, recordó los desafíos que afronta el campo -el cambio climático, la escasez de agua, la competencia internacional o la evolución de los hábitos de consumo- y reafirmó el compromiso del banco: “Llevamos décadas ayudando a los agricultores y ganaderos a transformarse. La colaboración público-privada será clave para un mercado más competitivo y sostenible, y ahí el Santander siempre estará a vuestro lado”.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, felicitó a Grupo Medina por su papel innovador en la agricultura andaluza. “Es una empresa familiar referente en los frutos rojos y los caquis, no solo en Andalucía, sino también en España y medio mundo”, señaló. En su intervención destacó que “detrás de este proyecto hay muchas cabezas pensando, un objetivo claro y una idea firme que no se desvía, y eso explica su éxito”.

Fernández-Pacheco quiso subrayar la importancia de la sostenibilidad como valor transversal: “Grupo Medina encarna la sostenibilidad, y eso se puede extrapolar al conjunto del sector agroalimentario andaluz. La competitividad y la sostenibilidad no son opuestas, sino complementarias; bien gestionadas, conducen a la rentabilidad”. Y añadió que las administraciones públicas deben seguir “remando junto al sector para mantener el liderazgo agroalimentario andaluz”.

Cerró el acto el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien puso en valor el peso del sector agrícola en la provincia. “La agricultura es un motor económico de la provincia y una fuente de riqueza que impulsa el desarrollo del sur de España”, afirmó. Subrayó la trayectoria de Rocío Medina, de quien destacó “su talento, intuición y la fuerza que las mujeres aportan al liderazgo empresarial”.

Sanz recordó que Grupo Medina genera empleo, cuenta con una facturación superior a los 45 millones de euros y exporta más de 14.000 toneladas de producto en todo el mundo. “Gracias, Rocío, por generar riqueza y empleo desde Sevilla. En esta ciudad se te quiere, y tu éxito es también el orgullo de todos nosotros”, concluyó.