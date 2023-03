Que no quiero verla, que no quiero verla… la gabardina de Paco Vélez que no quiero verla. No queremos ver al Macron de San Gregorio con la elegante prenda contra la lluvia de los días de cielos panza de burra. No queremos cruzarnos con don Francisco y que nos salude con la gabardina. No, por favor, no. “¿Y por qué le llama usted el Macron de San Gregorio?”. Porque no se presenta más y precisamente por eso no gestiona para dentro de un cuarto de hora, sino para las próximas generaciones. Por eso puede quitar mil sillas de Sierpes, como tiene que hacer. Porque eso es ser responsable. Francia necesita un Macron como las cofradías requieren de un presidente como el actual. El país vecino necesita que alguien defienda que hay que retrasar la edad de jubilación para hacer sostenible las pensiones. Y las cofradías, que hay que sacrificar mil asientos por la seguridad general.