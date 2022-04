¿Old Trafford o la Plaza de San Francisco?

Es la gran novedad de la Plaza de San Francisco. La cámara de televisión a modo de araña que se desplaza como si se tratara de un estadio de fútbol. Se aproxima tanto a los crucificados que da un poco de jindama. Las imágenes deben ser espectaculares (dicho sea con el adjetivo más al uso), pues uno no ve cofradías por televisión mientras se lo puedas permitir sus extremidades inferiores. Y a los aburridos y vanidosos palcos sólo acude de forma excepcional a comprobar novedades como las del aparatito. La Plaza de San Francisco estos días es una suerte de Old Trafford de la Semana Santa cargado de trajes Dustin con el bicho de Canal Sur Televisión deslizándose de un lado a otro. La verdad es que sobran figurones y se echan de menos los camareros de la película de la Fox. Qué maravilla.

Al menos quedan los balancines para los pies de los tres concejales a los que toca presidir. Los sillones son tan altos que conviene ofrecer a los señores capitulares el reposo para los pinreles. En el grupo popular hay torrijas de La Despensa de Palacio. O eso dicen. Y, por cierto, conviene volver al cordón más discreto en las medallas de los munícipes. Lucen unos que parecen de hermandad de pueblo. ¡Cosa más cateta! ¿No basta con el cordón de color carmesí? Esos dorados... ¡uf! Y esos palcos hiperpoblados de enchufados, abusones y gente que se empadrona en ellos durante toda la semana. ¡Qué poco sentido de la mesura! A ver si Antonio Muñoz pone orden hoy Jueves Santo, prime time de las vanidades. ¡A las calles, barandas, a las calles!

Insólito

Hicimos la foto porque parecía increíble. Eran las 14:21 horas del Miércoles Santo y ya había gente sentada detrás de las vallas en la calle Orfila para ver los Panaderos. ¡Viva la liberta! Pero cuando menos llama la atención la cantidad de gente que apuesta por una posición estática y sedente para ver la Semana Santa con una anticipación horaria que ni para comprar las entradas de la final del Mundial de fútbol.

Ley seca

La prohibición de servir alcohol a partir de la una de la Madrugada no solo afecta a los bares del centro. Los clubes privados de la carrera oficial, que son varios, también han de cumplirla y por ello han advertido convenientemente a sus socios. Hay quien dice que volverá la costumbre de las petacas en el bolsillo interior de los abrigos. Resulta curioso cómo se evidencia que el alcohol es siempre el problema. Lo fue cuando los debates sobre el toque de queda en la desescalada y lo vuelve a ser en esta primera Semana Santa con la pandemia en retirada.

Moreno, en el cerro

¿Se han dado cuenta del alcance político de la visita del presidente de la Junta al Cerro del Águila en pleno Martes Santo?Moreno no se acomplejó y estuvo relajado y sin prisas en un territorio que está considerado tradicionalmente un fortín del PSOE. Todavía recordamos las crónicas de aquella coronación canónica que algún periodista dijo que parecía un congreso del partido socialista si no fuera porque estaba Soledad Becerril, entonces vicepresidenta del Congreso. En esa visita de Moreno había mucho de apuesta, gesto o valentía política, como prefieran llamarlo. Demostró ausencia de complejos, ni miedos, ni reparos. Hizo bien en estar en el Cerro. A algunos nos recordó cuando el gran Pepote, José Rodríguez de la Borbolla, fue el primer presidente andaluz en costear la restauración del manto de una Dolorosa. Ahora todos los poderes apoyan el arte sacro, pero en los años ochenta había que tener valor para hacerlo siendo además rojo...

Los SMS del fiscal

A las 11:53: “Buenos días. He leído tu artículo sobre El año de asumir riesgos. Sigo muy a menudo web de meteorología, y en todas daban una probabilidad muy alta de agua a partir de las 20:00 (incluida Aemet), cómo así ocurrió. Hora, además, en la que están todas en la calle. En estás condiciones, no se puede poner cofradías en la calle. Me da igual que lleven dos años sin salir, como si llevan veinte. Se pueden asumir riesgos, lo que no se puede hacer es tirarse al callejón directamente. Es mi humilde opinión. Un abrazo”. A las 16:04:“La porción de pizza le gana terreno al bocata entre el público que espera sentado en una sillita una cofradía. La carbonara es la más consumida entre los dedos pringosos de los selectos comensales”. A las 17:15. “¿Dónde andas?Yo de cubata en Abacería San Lorenzo a la espera del Buen Fin”. A las 18:15: “La Semana Santa son los niños. Y hoy las Siete Palabras estrena un monaguillo muy especial:Pablo Niso Salazar, nieto de nuestro queridísimo Fernando Salazar”. A las 22:27:“El azahar de la Concepción llega este año de Benacazón y Santa Eufemia”. A las 22:42: "Magnífico exorno floral y muy fina la Virgen de Regla por la calle Jesús del Gran Poder a los sones de Triana, tu Esperanza". A las 23:01: "Antonio Muñoz procesionando con el Cristo de Burgos. Gol por la escuadra".