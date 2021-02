NO tuvimos Semana Santa en 2020. No la tendremos en 2021. Y no tengo claro que la tengamos en 2022. ¿Pesimista? No lo sé. Pueden emplear el calificativo que quieran. Pero no creo que sea tan fácil salir de una pandemia al paso que vamos, con un porcentaje ínfimo de vacunados cuando celebramos el Miércoles de Ceniza. Este año sufriremos más, porque sabemos con mucha antelación que nos es hurtada la fiesta por la que contamos los años de vida, aunque el padecimiento de verdad está en los hospitales, nunca se nos olvide. Recuerda que eres mortal, que eres polvo y en polvo te has de convertir. Recuerda que este año tampoco hay Semana Santa, aunque los naranjos florecerán y la luz será plena muchos días. La belleza supone sufrimiento en muchas ocasiones. Y ahí estará tu ceniza este año.