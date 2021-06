Temor a la explosión de júbilo en la Semana Santa de 2022

El panorama parece que, por fin, se está despejando. Se anuncian las primeras procesiones en septiembre. Hay quien tiene esperanza en que se salve la de la patrona el 15 de agosto. En el estadio de la Cartuja se vacuna masivamente y se juegan partidos internacionales. La vida, poco a poco, vuelve a ser la de antes. ¡Dios lo quiera! Por eso nos citamos con quien anda preocupado como nosotros con la Semana Santa de 2022. Café por delante con pastelito de hojaldre con la cubierta rosa.

“Mira, gracias por venir. La cosa es más seria de la que crees. Y no, no soy ningún cofrade aburrido con las tardes libres de esos con los que te metes de vez en cuando desde hace años. Sabes que por mi trabajo y por mis devociones conozco bien las dos realidades, la del poder político y la de las de las hermandades. Y estoy verdaderamente entre decepcionado y sorprendido porque nadie del Consejo está moviendo un solo dedo por trabajar desde ya por la Semana Santa del año próximo. Te leí lo que escribiste sobre si alguien estaba pensando en 2022 y la verdad, ¡qué quieres que te diga!, solo veo inquietud en el Ayuntamiento. Pese a las primarias del PSOE y todo lo que se diga, percibo más preocupación en la Plaza Nueva que en San Gregorio. ¡Pero eso no me consuela lo más mínimo! ¿Que por qué? Porque tu admirado Juan Carlos Cabrera no tiene competencias para reunir a las hermandades y decirle cuáles son los cambios necesarios para evitar los tapones y las aglomeraciones menos deseados que nunca. Esa tarea debe liderarla el Consejo".

"Demasiado que el hombre se expresó con claridad en la entrevista aquella que le hizo Juan Parejo en Cuaresma, cuando el teniente Cabrera, como tú lo llamas, aludió a la necesidad de hacer ajustes en la carrera oficial, pero haciéndolos de forma tranquila y sosegada. Aquí es que siempre jugamos a lo mismo. Parece que se hace aposta lo de quedarnos quietos en las cofradías, esperar a que pase el verano y decir que ya no hay tiempo, que se crea una comisión para estudiar los cambios para el año siguiente. ¡Eso no es serio! Noto que en el Consejo no se quiere hacer nada de nada. Están en la tradicional inacción. Y que en el Ayuntamiento no pueden hacer ni apretar más. Doy por hecho que Cabrera y su equipo montarán las cámaras, la megafonía, las vallas y todas las medidas de última generación que ya tuvimos en 2019, amén de cerrar los bares y apretar al delegado del Gobierno, que es de la misma cuerda, para que la ciudad este blindada por los policías. Me consta que existe un verdadero temor por la más que previsible explosión de júbilo que puede haber el Domingo de Ramos de 2022".

"Mira, Fiscal, la Semana Santa no aguanta tres años suspendida, sobre todo después de que la gente haya visto manifestaciones de todo tipo, la última la de la Plaza de Colón de Madrid. Ni, por supuesto, después de ver que el fútbol y los toros se recuperan poco a poco. ¡El problema es que aquí nadie se mueve en el Consejo para impulsar, liderar o promover reformas! Vamos a llegar a 2022 con los mismos problemas que en 2019 sin que nadie haya promovido encuentros para hacer lo que hay que hacer: reducir público en Sierpes y plantear cambios en horarios, itinerarios y lo que haga falta en las nóminas para mayor seguridad de la celebración”.

Tiene más de 60 años. Sufre con la Semana Santa y con la indolencia de los dirigentes, conoce de sobra al alcalde y cómo funciona la gestión del Ayuntamiento. Hay un momento en que se enciende. “No, me niego a que nos dejemos llevar por la inercia. ¡Siempre igual! El Consejo no está a la altura, no lo está. Y se nos viene encima la Semana Santa más delicada que hemos conocido. Las fotos con el nuevo arzobispo están muy bien, las relaciones de cortesía se comprenden, pero es que... ¡hay que trabajar! El que no quiera líos que no se meta a ejercer ciertos cargos. Hace tiempo que el Consejo dejó de ser una institución amable, para ponerse el chaqué y conseguir sillas y entradas para el pregón para los amigotes. Esto se ha vuelto mucho más duro, pero algunos no se han enterado. O no saben, o no pueden. Porque no quiere pensar que no quieren. Perdona la tabarra, Fiscal”.

¡Qué alegría!

La que nos llevamos muchos la noche del jueves al saber que la pintora Nuria Barrera evoluciona favorablemente y siempre de frente. Pronto la veremos de nuevo ante el lienzo, pintando mientras reza y rezando al pintar. Cuantísima gente de la Macarena y de muchísimas hermandades estuvieron pendiente de una jornada clave. ¡Salud, mucha salud! ¡Y azules, muchos azules!

Investigación

El capataz Antonio Santiago está metido en un experimento serio sobre costaleros y coronavirus que puede dar sus frutos este mismo año. Esperemos que sea útil. La iniciativa está bendecida oficialmente. Estaremos atentos.

El pertiguero

Primer golpe. Hay que hacerse con el libro sobre el Señor de la Salud de los Gitanos que ha editado Páginas del Sur y en el que se ha volcado el historiador Fernando Gabardón de la Banda. Segundo golpe. Ojo a Andrés Martín porque no anda nada contento con las ayudas económicas (muy escasas) que se han conseguido para las hermandades de Gloria. El hermano mayor de la Pastora no entiende que no se pueda gestionar mejor el asunto. Y no le falta razón a él, que lleva a su hermandad a las cotas más altas:desde conseguir la medalla de Sevilla hasta una misa televisada, pasando por otros muchos impactos. Se puede, sí se puede. Me preocupa que gente de las glorias como el bueno de Andrés, que ama a estas corporaciones como pocos, anden disgustados. Tercer golpe. ¿Veremos al Baratillo regresar a su capilla por la Casa de la Moneda? Las mediciones está hechas con toda precisión. Sería bonito. Y ciriales arriba. Los desajustes del paso de palio, por cierto, están ya en fase de solución. No hay problemas.

El Lagarto de la Catedral: "Pues ya hay una hermandad, mi querido Fiscal, que la he pedido a don Juan José Asenjo que siga presidiendo sus cultos. Sí, señor. Nada menos que la Macarena. Cabrero le ha dicho al nuevo emérito que cuenta con su presidencia para próximos cultos"