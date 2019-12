El acierto de la Macarena, el besamanos de la Virgen del Rocío y la muerte del Mudo

Uno de los besamanos que sigue destacando en la festividad de la Inmaculada es el de la Virgen del Rocío. La priostía de esta hermandad demuestra que es una de las mejores cada diciembre. Para esta ocasión se ha recreado un trono real, donde se ha colocado en todo lo alto una inmensa corona de la que cuelgan telas burdeos y blancas que cobijan un dosel donde se enmarca a la Dolorosa, que estrena nueva saya bordada por el taller de la corporación. El conjunto se completa con un juego de lámparas de cristal (un elemento que las cofradías han acertado al haberla recuperado de altares de antaño), la original composición floral y varios enseres cedidos por la Hermandad de Jesús de La Algaba, entre los que se incluye un manifestador donde se encuentra entronizada la pequeña imagen de una Inmaculada.

La despedida prematura de Rafael Vallejo

No tenía edad para morirse, pero se fue hace pocos días y nos dejó el recuerdo de su etapa al frente del Buen Fin. Su padre también fue hermano mayor de la cofradía. También nos ha dejado su alegría como alma máter de la caseta ferial que tiene un nombre precioso: ‘La Parrilla de San Lorenzo’. Rafael Vallejo era un cofrade de los antiguos en el mejor sentido y un buenfinero de la mejor estirpe.

Y la muerte del Mudo

Personaje entrañable del arrabal, de profunda mirada y siempre vinculado a Santa Ana y a las cruces parroquiales que portó en muchos cortejos. Nos ha dejado El Mudo de Triana, que acertaba a habla cada Madrugada ante el rostro moreno de la Esperanza, como nos enseñó José María Rubio en uno de esos pregones auténticos que nos ha regalado el Domingo de Pasión. Siempre calle Pureza arriba, calle Pureza abajo. Poco a poco se va yendo una Triana genuina que habrá que contar a las nuevas generaciones para sepan apreciar que el mundo de las cofradías son personas, muchas de ellas fines de raza, y no recreaciones virtuales.

El acierto de Cabrero

Los 425 años de la fundación de la Hermandad de la Macarena se celebrarán sin salida extraordinaria de la Virgen de la Esperanza, como ya sabrán todos ustedes. No podemos dejar pasar la ocasión de felicitar al hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, por dos motivos bien claros. El primero, por cumplir con la palabra dada en los días previos a las elecciones. Y el segundo, porque se trata de una muestra de mesura. Es una verdadera pena que lo extraordinario en cuestiones de Semana Santa ya no exista, que no nos llame ya la atención de una forma especial la salida de un paso fuera de temporada, que todo se haya banalizado de alguna forma y que se haya perdido el poder del impacto. No echen toda la culpa a la autoridad eclesiástica.

Una idea

Un cofrade rancio, muy rancio, nos planteó el otro día una iniciativa: “Deberíamos colgar pancartas en los balcones que recen: No más procesiones extraordinarias. ¿No estamos colgando estos días la imagen del Niño Jesús? Pues en cuanto pasen las pascuas nos deberíamos poner a ello?”.

El Baratillo

El empresario Ramón Valencia ha cumplido con la generosa donación de la saya confeccionada con el vestido de Morante en los talleres de Elena Caro. Han sido cerca de 10.000 euros, oiga... Puede ser el gran estreno de la Virgen de la Caridad el Miércoles Santo de 2020.

“¿Montamos la rampa?”

Dicen que fue la pregunta que Manuel del Cuvillo, hermano mayor del Rocío, le hizo recientemente al hermano mayor de San Benito, José Luis Maestre. La Virgen de la Encarnación vuelve en procesión el domingo día 15 por la calle Santiago, procedente de la Catedral, donde una misa conmemorará los 25 años de la coronación canónica. Está en al aire si el paso de palio entrará o no en la iglesia de Santiago. La Virgen de los Ángeles finalmente no entró cuando estaba todo preparado.

El pertiguero

Primer golpe. Oído esta semana: “¿Y si cunde el ejemplo de la Macarena y se registra una suerte de desaceleración en las iniciativas para organizar salidas extraordinarias?”. Segundo golpe. Oído en la Costanilla. “¡No te enteraste, Fiscal! Tuvimos dos candidaturas a hermano mayor en San Isidoro. Sí, sí. Nada menos que dos. Y eso que, como bien sabes, somos muy pocos. La verdad es que ambos son buenos”. Tercer golpe. Hay que preguntarle a Alfonso Pérez de los Santos por la fotografía que ha visto del Señor en la salida de las Misiones en 1965. Y ciriales arriba. El consumismo imperante provoca verdaderas colas para entrar en besamanos en los que hace unos años se podía participar con toda comodidad. Y ahora hay que añadirle los turistas ávidos de “experiencias locales”. Estos días Sevilla parece una Venecia sin góndolas, pero con besamanos.

La exposición

Hay cofrades de reconocido prestigio en el mundo del Arte, que los hay aunque parezca mentira, a los que les ha parecido algo pobre la muestra que está organizada en el Museo de Bellas Artes en homenaje a Montañés. Dicen que está concebida para salir del paso, poco trabajada. Que se podía haber hecho mucho más. Doctores tiene la Iglesia, ¿o no?

Otra vez vicepresidente

Hay que felicitar a Antonio Piñero, que estos días, por cierto, anda muy cerca de la Guardia Suiza. Es el nuevo vicepresidente del Real Círculo de Labradores, donde ayudará en la dirección del club al abogado Benito Mateos-Nevado, ganador de los comicios. Piñero es uno de los habituales en las sillas acolchadas de la que instala la prestigiosa entidad en su fachada hacia Sierpes los días de Semana Santa. El ex vicepresidente del Consejo vuelve a serlo, pero ahora de una entidad mucho más antigua.

La marcha

Se ha estrenado la composición que Abel Moreno ha dedicado a la Virgen de la Encarnación por la gozosa efemérides que se aproxima. Vuelve a fomentar la participación de los fieles con gran éxito. Por cierto, va siendo hora de que la ciudad tenga un detalle con el músico militar sin el cual no se entiende buena parte de la Semana Santa de los últimos 40 años. Apunte el teniente Cabrera la idea, apunte. Sevilla debe ser agradecida.

El Lagarto de la Catedral

"Ahora, Fiscal, ahora es cuando se están confeccionando los carteles de la cuaresma. Sí, sí, los de los predicadores de quinarios y novenas. Hay algunos muy solicitados por los sacerdotes y otros que cuesta más trabajo aceptarlos. ¡Los curas son humanos! Nunca lo olvides"