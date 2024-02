La brevedad de Salustiano

Salustiano llegó a la Fundación Cajasol para la inauguración del cartel de la semana Santa y de su obra. Antonio Pulido le ofreció la palabra cuando quisiera, además de la intervención prevista del comisario de la muestra, Francisco Ros. El pintor fue muy breve. "Si tienen preguntas, entren a ver la obra. La obra habla por sí sola y responde todas las preguntas". Recordé aquello de que los artículos de opinión no hay que explicarlos. O se entienden por sí solos, o están mal hechos o mal leídos. Con las sentencias de los jueces ocurre lo mismo. Malo si hay que aclararlas. Hay un Niño Jesús contemporáneo que merece la visita: con sudadera, copa y galleta. Las cuadros de Salustiano se defienden solos. Ya después a unos les gustarán y a otros no, unos seguirán con la barrila obsesiva y otros sabrán pasar página... Incluso hay silencios reveladores de quienes tienen una posición de absoluta referencia. Y ausencias al acto de inauguración, cómo no.