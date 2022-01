Sobre la fuerza de la imaginación y el cartelazo de Los Negritos

Siempre hemos defendido que las dos principales fuentes de ingresos de las cofradías son sus hermanos (llámenlos si quieren los notables) y la imaginación en tiempos de penurias. Las hermandades son más libres e independientes cuanto menos dependen de una subvención. Nada como navegar suelto de ataduras para sentir la verdadera fuerza que puede tener una corporación. Esta semana hemos visto una iniciativa la mar de original para sacar dinero para una buena causa: la reconstrucción de la parroquia de Pío X en Todoque, el templo canario que quedó arrasado por la lava en unas imágenes que muchos no olvidarán en toda su vida.

Hay que recordar que la Pastora de Santa Marina presidió la primera gran procesión tras las restricciones. Y aquel día de septiembre fue cuando el volcán entró en erupción. “Las casualidades no existen. Y menos en la calle Amparo”, afirma Andrés Martín La hermandad se afanó en organizar una procesión con medidas extraordinarias de control sanitario. Muchos medios se citaron en el templo por la mañana y en la salida. Todo salió muy bien. Aquella tarde de domingo entró en los anales de una hermandad con una historia muy rica. Pero comenzó una tragedia de meses en aquella localidad canaria, un sufrimiento añadido para miles de ciudadanos que ya de por sí llevaban golpeados por la pandemia al igual que el resto de España.

El hermano mayor, Andrés Martín, y el mayordomo, Francisco Javier Segura, tuvieron la idea de ayudar a la reconstrucción del templo. Contactaron con el párroco, Alberto Hernández, para pedirle varios kilos de la ceniza que sepultó la iglesia. Empaquetada en pequeñas bolsas, se venden a un euro. La recaudación será íntegra para la parroquia. Y como todo no acaba aquí: la misma hermandad reparte este fin de semana cuatro mil huevos entre las Cáritas parroquiales para su distribución entre familias desfavorecidas.

Un cartelazo

Poco hay que decir ante esta maravilla de óleo que Fernando Vaquero ha pintado para conmemorar los 400 años del Cristo de la Fundación. Ha recreado con detalle la Sevilla de extramuros de hace cuatro siglos. Un cartel que impacta.

Ganas de procesiones

Las que se ha percibido este fin de semana con el vía crucis de la Hiniesta y la salida del Niño Jesús de Praga. Con tanta gente en la calle por ambos motivos, uno recuerda aquellas declaraciones de Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores, sobre el temor a una “explosión de júbilo” en la primera Semana Santa tras los años de suspensión. Basta ver el bullicio que se genera con una igualá. ¿O eso era así siempre y no nos acordamos ya?

Recomendaciones de la Junta

Alguno se ha sonreído al leer las recomendaciones de la Junta de cara a los ensayos y a la Semana Santa. Eso de no llevar faldones para facilitar la ventilación debajo del paso es algo muy similar a lo que se ha hecho de toda la vida en los días de fortísimo calor. Se han recogido los faldones para que entrara el aire. Por eso la uniformidad de los hombres de abajo no es una cuestión menor. Ni lo será en 2022 si hay Semana Santa como todos deseamos.

El Ateneo

¡Cómo han vivido algunos las elecciones a la docta casa! El Ateneo es una cofradías sin titulares sagrados pero con una cofradía que es la cabalgata. Uno, que tenía y tiene admirados en ambas candidaturas, ha recordado en exceso prácticas habituales en procesos electorales de cofradías con pluralidad de candidaturas. Y como muchísimos de los candidatos son cofrades, no sé si era mejor el concurso de don Marcelino Manzano que del juzgado.

El pertiguero

Primer golpe. Oído esta semana. “Cada día tenemos más claro que hace falta un perfil de presidente del Consejo como el de Jesús Resa. Con un discurso claro y actual. Me gustan sus enfoques como también me encanta el estilo del hermano mayor de Pasión, José Luis Cabello, un señor. Estos dos nombres no los olvides”. Segundo golpe. ¡Cómo han circulado por los teléfonos móviles las fotos y el vídeo del cura Sánchez-Dalp en la bendición de los animales, incluido un gigantesco oso de peluche. Tercer golpe. Tic-tac para el PP. El principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento no ha dicho nada, absolutamente nada, de su posición acerca del polémico reglamento de las sillas y palcos que no devuelve el dinero en caso de suspensión y que regula nada menos que el derecho a la libertad de expresión. Y ciriales arriba. ¿Y el alcalde Antonio Muñoz? ¿Le parecen bien estas cuestiones? ¿Apoyará el reglamento o los derechos de casi 25.000 usuarios? Una cosa es no tocar las grandes celebraciones, que puede ser lo más prudente, y otra muy distinta ponerse de perfil. Ojo a los dos grandes partidos. Más pronto que tarde tendrán que definirse.

¿Dónde estaba..?

El capirote, la túnica, la ropa de costalero, el traje multiusos para los cultos, las sandalias, las hebillas, los guantes... Dos años de la última vez. ¿Dónde dejé aquello? Las tiendas se hartarán de vender.

El Lagarto de la Catedral: "Te aseguro que el arzobispo Saiz ha vuelto muy contento de sus días de trabajo en Roma, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre las hermandades de Sevilla, de las que contó que son mucho más que asociaciones que organizan procesiones. Valoró su culto al Santísimo Sacramento, por ejemplo"