Una hermosa apuesta por las Glorias

EL cambio ha debido llegar ya a Andalucía, al menos a la religiosidad popular que vertebra la región. En su día vimos a Susana Díaz retratada con los presidentes de los consejos locales de hermandades en la capilla de San Telmo, la de la preciosa Virgen del Buen Aire de la antigua Universidad de Mareantes. Llegó el nuevo gobierno y también vimos al presidente Moreno con los gerifaltes cofradieros con el mismo fondo barroco.

Pero hasta ahora nadie se había acordado de las hermandades de gloria, que siempre son las más débiles, las que menos proyección pública tienen, menos calor reciben de las autoridades y de los medios, pese a que muchas tienen más historia y patrimonio que algunas de las de penitencia. Será por eso que la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, acudió esta semana en visita privada a la cuna de la devoción pastoreña, la capilla de la calle Amparo donde recibe culto la Divina Pastora de Santa Marina.

Andrés Martín, el hermano mayor, confió en el historiador y pregonero Francis Segura para explicare a la consejera la preciosa historia de la fundación de la corporación, las dificultades, los cambios de sede, el rico patrimonio... Patricia del Pozo acudió con Macarena O´Neill, secretaria general de la Consejería, y varios miembros de la tertulia El Homo Cofrade, entre los que se encontraba la pregonera Charo Padilla.

La consejera sabe ya de la hermandad de la Divina Pastora mucho más que muchos sevillanos que ignoran cuánto debe la religiosidad popular a estas devociones, muchas desaparecidas u orilladas por falta de apoyo. Patricia del Pozo firmó en el libro honor, donde meses antes lo hicieron el arzobispo Asenjo y el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Gómez de Salazar.

Fue un gusto oír las explicaciones de Segura sobre los orígenes de la cofradía en 1703, la trayectoria de un personaje clave para la corporación como Fray Isidoro de Sevilla, las vicisitudes para llegar a la capilla de la calle Amparo, el recuerdo siempre perenne del templo de Santa Marina, cómo se pudo conservar el precioso manto de la Virgen, la vinculación oficial con la familia Borbón, la colección de Niños Jesús de Gabriel Solís que se expone en la planta alta, etcétera.

Y resulta hermoso comprobar cómo los hermanos de la corporación presumen de la “gloria” de ser los primeros en rendir devoción a la advocación de la Pastora de las Almas. Por algo la hermandad tiene el título de primitiva. Y su hoy hermano mayor, Andrés Martín, fue turboconsejero de la sección de Gloria.

Nueva estética

La que ha estrenado el Consejo de Cofradías en su sede de la calle San Gregorio, edificio de propiedad eclesiástica cedido generosamente a las hermandades. La estética es más limpia, más diáfana, incluso tirando a minimalista. Suponemos que poco a poco irá cogiendo sabor con algún cartel, no tanto como para que aquello parezca Casa Ricardo, pero sí que parezca la sede de las hermandades de penitencia, gloria y sacramentales y no un despacho de abogados del barrio de Salamanca. El presidente Vélez, al menos, ha hecho en muy poco tiempo lo que todavía están pendiente de hacer los del PP y Ciudadanos en Andalucía: evidenciar el cambio. El tonto de la tertulia diría “visualizar”. Ustedes me entienden, ¿a que sí?

Pregonero

Como se da por hecho que en 2020 será varón y no periodista, ya hay quinielas. Esta semana ha entrado en ellas nada menos que el abogado y capataz Ernesto Sanguino. Eso dicen en ciertos mentideros... Vivencias no le faltan, desde luego. Yla comunicación siempre le ha gustado. Veremos a ver en septiembre...

Curiosidad

El frigorífico del bar de la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina es digno de foto. Está camuflado dentro de un armario de madera. Si usted lo encuentra y abre la puerta verá botellines helados de cerveza perfectamente ordenados y palmas dentro de plásticos. Sí, palmas de las que se rizan cuando llega la cuaresma para adornar los balcones o trabajarlas en miniatura para los ojales de chaqueta. La nevera es digna de cartel. Anda que no... Y la cerveza, por cierto, está más fría que un Domingo de Ramos sin cofradías.

El pertiguero

Primer golpe. ¿A quién le tocará predicar la novena de la Virgen de los Reyes? Segundo golpe. Transparencia. El Consejo ha dado un paso al publicar un resumen de las cuentas. No es como la Casa Real británica, que refiere hasta el gasto en ginebra, pero es un pequeño avance para una institución tradicionalmente opaca. Algo es algo. Tercer golpe. De Valladolid. ¿El nuevo secretario general de la Presidencia de la Junta no es el que vimos no hace mucho en la cruz de mayo de Los Servitas? Y ciriales arriba. Se lleva muy bien con don Carlos, dicen.

El Lagarto de la Catedral

"Querido Fiscal, no has dicho ni pío del nuevo responsable del Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria, que es una cuna de grandes sacerdotes. Debes referir que el elegido por Asenjo es Andrés Pablo Guija Rodríguez. ¡Que veo que no estás al loro últimamente de los nombramientos!"