La moda de la gala y el vía crucis

Será una impresión equivocada. O no. El caso es que últimamente parece que hay más vía crucis y galas que nunca. Y unos vía crucis que parecen verdaderas procesiones sin costaleros. Y unas galas a las que sólo falta la alfombra... morada. El caso es que todo ocurre sin que deje de haber anuncios de coronaciones ni todo lo entrañable que había antes. Debe ser un capítulo más de la inflación... también morada. La yacente y la no yacente, porque cada vez más salen crucificados alzados. O en vertical, que es como se dice. Solo hay que observar un poco para ver por dónde van las tendencias. Este año se lleva tener gala y sacar al cristo titular en vía crucis. Los carteles, meditaciones y pregones siguen, claro que continúan, pero cotizan menos. Cuestión de modas. Y eso que todavía es invierno. Todavía no ha explotado el azahar.