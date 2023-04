El pinganillo, el icono del cofrade influyente por una tarde

Si usted no tiene un pinganillo esta Semana Santa es que no es nadie, absolutamente nadie. La Semana Santa de la pos-pandemia tiene un nuevo icono de poder, que ya no es el palco, ni la silla, ni el pase de favor. ¡Es el pinganillo! Ha triunfado el modelo de camarero fuera de la barra que organiza la entrada de los clientes al bar, pero en este caso coordina la información que se comunica desde la cruz de guía la palio, pasando por el paso de Cristo y, por supuesto, los correspondientes enlaces. Al cuerno el walkie-talkie de los años ochenta. El pinganillo, modelo escolta de político, triunfa en estos días santos. Adiós al teléfono fijo del palquillo desde el que se daban las órdenes. Hay que hablar por el pinganillo y dar las instrucciones oportunas. Y, por supuesto, el tío del pinganillo tiene que ir de riguroso Dustin. Uno dirige la mirada al horizonte y, como el que no quiere la cosa, se dirige al mismísimo presidente Francisco Vélez, Macron de San Gregorio: "Paco, todo bien en Sierpes, pero o quitas más sillas para 2024 o me tengo que poner a perder peso. ¿Cómo? Vale, pásame el número del endocrino pero lo dejamos ya para después de Feria".

¡Un bonete!

Qué singular el bonete que lució un religioso de la comunidad de padres mercedarios de San Gregorio en la presidencia del paso de palio de la Hermandad de Jesús Despojado. Desde los tiempos del padre Álvarez Allende en San Bernardo no veíamos un detalle igual. Don José lucía además manteo y sotana con fajín. El amabilísimo director espiritual de la cofradía nos explicó todos los detalles del religioso.

El plácet de monseñor

Pues así vimos a Vélez en plena calle Sierpes, en la zona cero del comienzo de la Semana Santa de este año. El presidente dio la cara y se dio un paseo por el tramo de la carrera oficial de la que ha suprimido nada menos que mil sillas. Llegó en ese momento el arzobispo y quiso reconocerle la valentía allí mismo. "Hay que agradecerle cuanto ha hecho por la seguridad". Así es, monseñor.

Un detalle precioso

Si hay un altar de insignias que merece una parada es el de la Amargura. Precioso el detalle del Niño Jesús vestido de nazarenito de la cofradía, con una postura marcada por la gracia y con la medalla de hermano cayendo por el antebrazo. ¡Cuántas veces las cofradías son los detalles! Esta vez, por cierto, echamos de menos los numerosos anillos que otros años lucía la imagen de Herodes.

De la procesión de palmas

Jamás habíamos visto tantísimo público en la procesión de palmas y olivos del Cabildo Catedral, presidida por monseñor Saiz y que contó con la asistencia de don Juan José Asenjo, arzobispo emérito. Echamos de menos en muchos sacerdotes el uso de las capas pluviales de alto valor histórico, que sólo lucieron algunos canónigos. ¡Una pena! Cuando la comitiva entraba por la Puerta de los Palos, el público todavía estaba ocupando la calle Cardenal Amigo, esquina con Alemanes. Y en los carráncanos, record de participación de niños. Estamos en la Semana Santa de la participación masiva.

Turistas

Muchos abandonaron la ciudad por la mañana, como cualquier domingo del año. ¡Qué pena dejar Sevilla cuando todo empieza! Desayunaban por el entorno de la Catedral, con las samsonite bien cerca. En uno de los grupos de extranjeras que ocupaban un velador del bar Gonzalo se veía que habían comprado un ejemplar de Diario de Sevilla para llevárselo a su tierra.

Las niñas de la Semana Santa

Hace tiempo, mucho tiempo que las mujeres dejaron de tener "su sitio", que era la fórmula con la que se les orilló durante tantos años en la vida interna de las cofradías. Hay una generación que ni conoce ya los años de los debates sobre la igualdad, polémicas incluidas. Clara Martínez, en la Paz, o las hermanas Lucía y María Romero en la Hiniesta, son buenos ejemplos de que las mujeres eligen "su sitio" con toda libertad, no les viene dado. Algún día sabrán que en la Semana Santa de 1985 salieron las primeras mujeres (¿Verdad, Maruja Vilches?") de nazareno. Fue en los Javieres y tuvieron que hacerlo "a título experimental", una expresión que hoy nos resulta inconcebible. El arzobispo Amigo fue a verlas por Placentines y les hizo un gesto de apoyo.

Los mensajes al Fiscal

A las 11:15: "¿Escucharemos esta tarde en la Campana dedicatorias de levantás por los que han perdido su silla en Sierpes?". A las 11:34: "Fíjate en la moda emergente entre los costaleros: llevar la ropa en mochilitas. Al menos podrían quitárselas de la espalda al entrar en un templo". A las 11:41: "Pedazo de olivo el de la Redención. ¡Cómo se nota que no hay rampa y hay más espacio en la puerta! Han ganado en gálibo". A las 12:15: "La única cola que espero con gusto en mi vida es la de la visita matinal a San Juan de la Palma cada Domingo de Ramos". A las 12:34 "Si luego te apetece tomar algo estaré en Robles. Disfruta. Santa semana tengan usted y los suyos". A las 16:01: "A punto de llegar la cruz de guía de la Borriquita y no están las sillas del Labradores puestas". A las 16:06: "Me estoy tomando un postre de piña con Pernod en homenaje a Luis Miranda. Recordémoslo estos días y siempre". A las 17:52: "Se veía venir y ya lo advertiste, Fiscal, la cámara de televisión de la Plaza de San Francisco es un peligro. Primer paso, primer enganche con la palmera de la Borriquita". A las 18:50: "Sublime la vuelta de la Virgen de la Paz a los sones de Caridad del Guadalquivir por la banda de Santa Ana de Dos Hermanas". A las 18:37: "Si algo bueno tiene la supresión de sillas en Sierpes es que minimiza la exhibición-promoción de capataces y contraguías". A las 18:51: "Don Amador va feliz en la presidencia de la Hiniesta. Y muy contento con los dos nuevos obispos auxiliares". A las 19:07: "Pepe Miralles Fedriani en un pedazo de palco en la plaza de San Francisco con su mujer". A las 20:18:“Polémicos los tuits de la Cena publicados en directo para denunciar el retraso sufrido, con fotos incluidas de los nazarenos comprimidos en la Catedral. ¿Tan grave es realmente la cosa?”. A las 20:23: "El Señor de la Victoria anda cada día mejor".