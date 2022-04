La víspera del Jueves se encanalla y los horarios son un desastre

No nos referimos a la Madrugada. No nos engañemos porque no sirve de nada. Desde años antes de la pandemia sabemos con claridad que la noche del Miércoles al Jueves Santo se percibe un encanallamiento del ambiente en el eje de la Plaza del Salvador con la calle Cuna que lo sufren varias hermandades, sobre todo la de los Panaderos. Esta vez volvió a pasar. Una vez ya lamentamos una reyerta (con vídeo incluido)en la calle José Gestoso. Que el día siguiente, Jueves Santo, sea festivo es clave para que el personal no tenga prisa en recogerse, y que la noche se tome como una cualquiera de fin de semana que se dedica por cierto público a beber sin límite ni decoro, también. Está claro que el dispositivo que cuida especialmente de la Madrugada debe comenzar la noche previa, porque ya se ven señales del comportamiento del público. Daba pena pasar por la Plaza del Salvador a cierta hora de la noche y saber que en poco tiempo llegaría la cruz de guía de Los Panaderos en un ambiente adverso.

Desastre

En esta página no nos prodigamos mucho en comentar los horarios, pero el desastre del Miércoles Santo fue evidente. ¿Para que sirve el Consejo de Cofradías?Exigimos al Ayuntamiento, exigimos a la Delegación del Gobierno, exigimos a los bares que no vendan alcohol o que prohiban sacar vasos a la calle... habrá que exigirle al Consejo, ¿no? Que haga algo además de cobrar las sillas y elegir al pregonero. ¿Oestá carente de autoridad para hacer cumplir unos horarios? Que cada palo aguante su vela.

Celis

No tuvo que ser fácil la tarde de ayer para el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Sabemos desde hace años que le gusta llevar con mucha discreción su condición de cofrade. No mezclarla con los cargos públicos. Pero ayer todo fue distinto. Era el primer Jueves Santo sin su padre, Alfonso Rodríguez, en Santa Catalina. Y acudió con su familia a petición de la hermandad para rendir homenaje a quien fue un hermano muy querido, muchos años alma máter de la cofradía y prioste de reconocido prestigio.

Los SMS del Fiscal

Ayer a las 11:53 horas:“Lo de las marchas de las agrupaciones musicales tocando por Marvel - Starwars es como para que alguien escriba algo…”. A las 12:15“Anda que no se nota que muchos bares echan el cierre por lo de los horarios para servir copas... Los únicos que metían la pata ayer (aparte de los bordes de las sillitas) eran los que se notaba que habían bebido. Pude ver la entrada del Baratillo más a gusto que he visto en mi vida porque no había gente tomando copas alrededor”. A las 14:10:“Querido amigo. En Old Trafford tienen mucho mas respeto a las tradiciones que el Ayuntamiento que ha permitido colocar esa cámara para gloria del periodista que se jacta en las retransmisiones diciendo que esa cámara es la misma que en los grandes partidos de fútbol. Sencillamente lamentable. Un abrazo”.

Mantillas

Todos los años nos fijamos en el traje de luto y gala por excelencia de la sevillana. Muy bien que la concejal socialista Sonia Gaya, que fue recientemente alcaldesa en funciones, ocupara la presidencia de la ciudad vestida de mantilla. Muy mal las que se dejaron ver por los bares a mediodía, comiendo, fumando y bebiendo. La mantilla no es un disfraz. Es un traje para asistir a los santos oficios, tiene su significado y hay que saber llevarlo. No está mal visto el uso matinal, pero con el decoro adecuado. Siempre se puede ir con traje oscuro, sin peineta ni mantilla, y disfrutar cómodamente en un restaurante o taberna si así se desea. Por supuesto el pelo se debe llevar bien recogido. Y el largo de la falda debe ser el adecuado, pues no se olvide que es eso: un traje de luto. Están fuera de lugar los pendientes modelo fiesta.

Servicios municipales

En la noche del Miércoles Santo había muchos taxis en la parada del edificio del Cristina, todo hay que reconocerlo. Y es meritorio el retén de Lipasam que trabaja detrás del último paso de la cofradía. Guardan una distancia prudencial y comienzan una labor de barrido más que meritoria para dejar la calle tal como estaba antes del paso de la cofradía.

Viernes Santo

Amanece la ciudad con una mañana que debe ser preciosa. Así lo deseamos a la hora de escribir estas líneas. Falta hace. Viernes de corbatas de luto, preciosas cofradías y sonido de esquila.