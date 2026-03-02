Carlos Melero Claudio: "Es un orgullo que los jóvenes valoren la gran utilidad del Ejército"

Las mañanas luminosas son muy adecuadas para la conversación pausada tras una sucesión de jornadas grises que han tornado al negro en más de una ocasión. El sol se acaba imponiendo como una metáfora de la esperanza. En España hay muchas cosas que han mejorado, aunque a veces nos pueda el catastrofismo. Una de ellas, sin duda, es la percepción que la sociedad tiene de las Fuerzas Armadas, que no han hecho más que ganar prestigio. Hablamos con Carlos Melero Claudio (Ceuta, 1963), teniente general que manda un cuerpo de 40.000 soldados como jefe de la Fuerza terrestre desde la sede del Cuartel General de la Plaza de España. El ambiente de los salones del Real Círculo de Labradores no puede ser más propicio. Melero llega de uniforme, no deja de recibir saludos y puede comprobar, una vez más, el especial aprecio que genera en Sevilla la figura del que afectuosamente se sigue denominando como el capitán general. El suyo ha sido siempre un discurso en favor de la conciencia de defensa, un objetivo por el que trabaja cada día con continuas apuestas por acercar el Ejército a todos los sectores de la sociedad.

Las preguntas son muchas y variadas. ¿Corren buenos tiempos para ser militar? ¿Se ha normalizado la presencia de militares de uniforme en el paisaje urbano? ¿Aprecia, quizás, algún vestigio de recelo en algún sector de la sociedad? ¿Es bueno que se conozca hoy el papel de militares como el teniente general Gutiérrez Mellado para impulsar la democracia en España? ¿Europa debe acelerar en la forja de una cultura de defensa colectiva vistos los últimos acontecimientos? ¿Son verdaderamente útiles los reservistas voluntarios? ¿Qué percepción tienen los jóvenes del Ejército? ¿La UME es un cuerpo de enorme utilidad y que, además, contribuye a potenciar la mejor imagen del Ejército?

Melero Claudio es hijo y nieto de militar. Criado en Ceuta, donde nace verdaderamente su vocación. En Madrid hizo el curso del Estado Mayor. Después ejerció en distintos destinos, como el gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército. Mandó un batallón en Pontevedra, en la Brigada Aerotransportable. Estuvo un año de experiencia en Chile en un curso del Estado Mayor para volver después al Cuartel General del Ejército. Como general de Brigada tuvo la hermosa experiencia de dirigir la Academia Militar. Posteriormente, fue a Huesca para mandar la División Castillejo y de ahí a Sevilla para ejercer como jefe de la Fuerza Terrestre (Futer).