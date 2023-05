Antonio Muñoz: “Mucha gente me dice que votaron a Moreno y me van a votar”

El alcalde que antepone los intereses de Sevilla por encima de cuestiones partidistas. Así le gustaría a Antonio Muñoz (Sevilla, 1959) que le recordasen sus electores antes de votar el domingo. El candidato socialista a la Alcaldía presume de garantizar el equilibrio frente a posturas de extrema derecha o izquierda, y asegura que su prioridad son los barrios, “me voy a volcar en dotarlos de mayores equipamientos e infraestructuras de movilidad”.

–¿Balance de la legislatura?

–Me gustaría recordar que este mandato ha coincidido con una pandemia que ha supuesto una parálisis de dos años. La ciudad se ha recuperado antes de tiempo. No solamente su economía, sino también el funcionamiento de los servicios públicos. Por tanto, hago un balance muy positivo. Nos encontramos ahora mismo en un punto de inflexión como hacía décadas en cuanto a inversión pública y privada.

–¿De qué se siente más orgulloso como alcalde?

–De haber protagonizado un periodo de recuperación económica desde el punto de vista del descenso del empleo, la creación de empresas, protagonizar noticias como la de la Agencia Espacial, recuperar el ritmo de los congresos y las convenciones, y de las inversiones en los barrios.

–Alfredo Sánchez Monteseirín dijo después de dejar la política que “es difícil ser alcalde de Sevilla por el carácter de los sevillanos”.

–Ejercer de alcalde en una ciudad como Sevilla es un orgullo y una gran satisfacción. Estamos hablando de una ciudad histórica con un legado patrimonial encomiable, de la capital de Andalucía y de la tercera área metropolitana de España. Por tanto, es todo un reto. Pero sin lugar a dudas, Sevilla esconde muchas Sevillas, por decirlo de alguna manera, no solamente por la diferencia de un barrio con respecto a otros, sino también por la propia idiosincrasia del sevillano que requiere un perfil de alcalde muy transversal. Digamos que, si no te conviertes, si no eres un alcalde transversal para estar conectado con esas distintas Sevillas, el ejercicio de la Alcaldía puede llevar a un fracaso. Intento ser un alcalde transversal.

–Aspira a cuatro años más de alcalde, ¿desearía un segundo mandato?

–Creo que dos mandatos es un periodo suficiente como para dejar tu impronta y hacer determinadas transformaciones en una ciudad como Sevilla. Es un horizonte más que razonable para tenerlo en mi mente como reto.

–¿Hay un efecto Muñoz frente al efecto Moreno?

–Lo que sí noto es que la operación de sustitución de un alcalde consolidado, como era el caso de Espadas, ha sido en un escenario de absoluta normalidad. No es una frase mía, pero es un reconocimiento de algunos periodistas que me han dicho que, después de dos mandatos, cuando suele producirse un cierto desgaste de la acción de gobierno, mi sustitución ha supuesto un revulsivo de ilusión en la ciudad para mucha gente.

–El lema de la campaña es Sevilla y sólo Sevilla. Pedro Sánchez sólo ha pisado la ciudad un rato…

–En esta campaña toca hablar de Sevilla, de los problemas, las perspectivas y los proyectos ilusionantes que podamos ofrecerles a los sevillanos. Nuestra ciudad tiene suficiente entidad como para que los distintos candidatos hablemos de Sevilla y que no enturbiemos ni traigamos el debate nacional. La presencia de Sánchez fue en el arranque de campaña, lógico y normal por ser la ciudad de mayor tamaño gobernada por los socialistas en España. ¿Qué hubiéramos dicho si el presidente del Gobierno no hubiera venido?.

–La subida del voto por correo, ¿le beneficia o perjudica?

–Efectivamente, va a haber muchísimo voto por correo. Lo que no se me pasa por la cabeza es pensar que el perfil de las personas que van al Rocío son de un lado o de otro. Creo que el efecto será más bien neutro, y que, en el voto por correo, habrá posturas para todas las fuerzas políticas.

–¿Y recibirá votos el domingo de los sectores más conservadores de la ciudad?

–Sin lugar a dudas. Hay mucha gente que me dice que votaron a Moreno Bonilla y que me van a votar en estas elecciones. Yo lo entiendo, soy el único candidato que puede garantizar que Sevilla sea gobernada sin extremismo de la derecha ni de la izquierda. Voy a gobernar solo como venimos haciendo hasta ahora. Por tanto, esa estabilidad que puedo ofrecer y ese gobernar sin radicalismo conlleva que haya muchos votantes que, optaron en las últimas elecciones por Ciudadanos o incluso en las autonómicas por Moreno Bonilla, ven en esa estabilidad y equilibrio que ofrezco la mejor opción.

-¿Hacia dónde debe crecer la ciudad en los próximos años?

-La Sevilla del futuro tiene que asumir una serie de retos que van desde la reducción de las desigualdades de unas zonas con respecto a otra, la lucha contra el cambio climático, que nos exige políticas nuevas en la ciudad y asumir los retos de la transformación digital, que debe impregnar a todos los sectores económicos. Tenemos tres grandes retos a medio plazo que, dependiendo de cómo Sevilla los afrontes, tendremos una ciudad competitiva con futuro o una más bien estancada.

–Han pasado otros cuatro años y nos sigue faltando un vuelo de gran escala…

–El vuelo de larga distancia tarde o temprano llegará. Estamos trabajando en ello desde hace tiempo. Digamos que, tanto lo que ofrece Sevilla como los datos del mercado americano o asiático, y las condiciones del propio aeropuerto tras la ampliación, justifican el optimismo para asegurar con rotundidad que ese vuelo de larga distancia de América u Oriente llegará.

–¿Y qué le falta al Plan Respira para arrancar?

–Espero que a lo largo del 2024, conforme vayamos desarrollando los sistemas de movilidad de transporte público. Será una incorporación progresiva con sentido común e intentando conciliar todos los intereses, sin dañar a nadie.

–Seguimos sin sombra en Marqués de Contadero o la Avenida.

–La sombra tiene que ser una de las grandes protagonistas de la política de los próximos cuatro años. Estamos dando pruebas inequívocas de por dónde tienen que ir las nuevas intervenciones urbanísticas: el paseo de Torneo, la peatonalización de la Cruz Roja o la calle Greco son tres ejemplos. En cualquier caso, en la avenida de la Constitución no hay toldos después de año y medio porque la Junta de Andalucía no ha autorizado el proyecto.

–¿Veremos caer más negocios tradicionales en el centro?

–Lo peor que le podría ocurrir a una ciudad como Sevilla, con un arraigo cultural y un legado patrimonial como el que tenemos, es que nuestros establecimientos comerciales y nuestra hostelería cayeran en el error que ha ocurrido en los destinos de costa, que es la estandarización. Para no llenarnos de franquicias, tenemos que hacer una política de protección como estamos haciendo de establecimientos emblemáticos, pero dando un paso más allá del distintivo que sirve para la promoción. Son algunas medidas fiscales o de apoyo económico para el mantenimiento de esa actividad, para que esa singularidad que tienen algunos de estos establecimientos no se pierdan.

–Sobre la Policía Local, ¿no cuenta el grupo Diana (unidad de violencia de género) con muy pocos efectivos?

–Oposiciones no se realizaban desde 2010. Hemos hecho una convocatoria de 265 plazas, vamos a continuar durante 2024 con 200 más para cubrir el 100% del organigrama de la Policía Local. Eso permitirá reforzar la policía turística o el grupo Diana, por ponerle algunos ejemplos. Un reto que tenemos para los próximos cuatro años es la policía de barrio, una cuestión muy demandada por los vecinos y asociaciones. La gente quiere ver a su policía andando y tener una relación de cercanía. En el caso de la violencia de género, no hay que olvidar que es un tema que está adscrito a la Policía Nacional con una colaboración de la Policía Local.

–¿Hay un exceso de procesiones durante el año en la calle?

–Es un debate recurrente si no hay demasiadas salidas extraordinarias durante todo el año. Es verdad que después de la pandemia, tras dos años sin Semana Santa ni procesiones de ningún tipo, ha habido como una explosión que se ha notado en la calle más allá de las procesiones de Gloria o de la propia Semana Santa. A medida que avancemos en el año que viene, las aguas volverán a su cauce y las salidas extraordinarias serán extraordinarias, estando debidamente justificadas.

–Una de cultura. ¿Qué se encontrarán los ciudadanos al entrar en el centro Magallanes?

–Artillería y Atarazanas, junto con la Fábrica de Tabaco, van a ser tres nuevos equipamientos con proyección cultural. Estoy seguro de que van a tener un contenido para proyectar la imagen de Sevilla internacionalmente. Son edificios singulares y merecen que desarrollen actividades un tanto extraordinarias. Más allá de servir de incubadoras de empresas donde el creador pueda desarrollar su proyecto empresarial y convertir ese talento en una profesión artística cultural, Artillería se prestará para grandes exposiciones, obras de teatro, danza o cine. Pretendemos que sea un ecosistema, un hervidero cultural donde no solamente haya que ir a presenciar una obra o una exposición de cualquier disciplina artística, sino también que el simple hecho de estar allí permita disfrutar de la cultura por los cuatro costados.

–¿Qué es lo que más cansa de la política?

–Hasta ahora no me siento cansado. Todavía tengo energía y fuerza para encarar cuatro años de gestión. Entiendo que para ser alcalde de Sevilla, uno debe ser honesto con uno mismo. En el sentido de estar dispuesto a sacrificar tiempo libre para uno mismo, con tu pareja, amigos y familia para dedicárselo a los ciudadanos. Hay que hacer un ejercicio de honestidad y responderse ante el espejo si se está dispuesto a realizar esos sacrificios, porque indudablemente ser alcalde de una ciudad como Sevilla no es una dedicación de 08:00 a 15:00 horas. Ni terminar los viernes a las tres de la tarde.

–No parece que salga una mayoría absoluta, ¿incorporaría a la izquierda en el gobierno?

–Aspiro a gobernar en solitario, como hemos venido haciendo en estos últimos dos mandatos.

–¿Cuál será su primera medida si sale elegido alcalde?

–Está pendiente la continuación de la comisión que tenemos con el Gobierno central y la Junta de Andalucía para desarrollar los puntos que hemos acordado y que deben de formar parte de esa comisión. Entre esas cuestiones, abordar una política que gire y cambie el rumbo de los barrios que necesitan como el comer un giro de 180 grados en su día a día.