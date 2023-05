Mar González: "No podemos seguir ensayando con los programas sociales”

–De las aulas a la política, ¿cómo afronta el encargo del alcalde?

–Le dije que sí por mi compromiso con la mejora social, me parece un proyecto muy ilusionante. Nos lanza al futuro sin dejar de mirar las desigualdades. Tengo muchas ideas tras lo aprendido en el Polígono Sur.

–Antonio Muñoz le pide un perfil reivindicativo...

–Nuestra idea es poner en marcha una gran estrategia de inclusión, bienestar y cohesión social con la vista puesta en 2030. La situación que tenemos es tan grave, que necesitamos fondos excepcionales. Estamos ante una exclusión multidimensional, no es sólo una cuestión de pobreza económica. La esperanza de vida está seis años por debajo que otros barrios. Necesitamos mirar la realidad y coordinarnos, esto supone que las distintas administraciones cedan parte de sus responsabilidades al trabajo común. Vamos a propiciar el trabajo en redes con una plataforma digital. El Ayuntamiento debe reforzar sus servicios sociales y poner puertas al empleo en los barrios. Y necesitamos viviendas sociales.

–¿Cuál es su análisis actual de la realidad social de Sevilla?

–Los datos dicen que los ingresos medios de los hogares más ricos son 5,5 veces superiores que en los más pobres. Por comparar, en Barcelona es sólo del 3,5. Vamos a tener un buen punto de partida con indicadores precisos, ahora no los tenemos. No hay tanto desempleo como población inactiva.

–¿Por qué las administraciones no terminan de dar con la clave?

–Debido a que cada una ha ido por su parte. Los programas de empleo no han tenido continuidad y no han ido de la mano de los servicios sociales y educación. No podemos seguir ensayando con los programas sociales. Hay que involucrar al Estado y a la Junta en una estrategia global a futuro.

–¿Han faltado recursos económicos en los últimos años?

–Sin la menor duda. Ha sido uno de los problemas. El dinero es necesario. Cuando trabajamos en lo urbano y lo humano de la mano, los procesos tienen continuidad. Necesitan dinero y una buena gestión.

–¿Qué herramientas ofrece para reducir las desigualdades?

–Trabajo coordinado con distintas administraciones, trabajo en red y cambios en el funcionamiento del propio Ayuntamiento. La estrategia debe estar diseñada con los servicios, las entidades y la ciudadanía. Hay que hacer un trabajo por barrios. Las puertas al empleo van a ser una buena medida. Vamos a crear una mesa de empresas comprometidas con la inclusión. Estamos en un momento económico muy interesante, eso tiene que repercutir en toda la ciudad. No sólo en las personas que tienen más recursos. Hay que involucrar a toda la sociedad, y las empresas son esenciales.

–¿Por dónde empezar?

–Por la propia casa. Hay que escuchar a los profesionales de las áreas involucradas. Poner ideas en común. Lo siguiente es reunirnos con el resto de los agentes sociales y trabajar la estrategia política y ciudadana. Los consejos de barrios van a ser cruciales.

–¿Qué le queda al Vacie?

–Se han levantado muchas más viviendas de las que quedan. El objetivo era esta legislatura, pero la pandemia paralizó la estrategia. Las reubicaciones van por el buen camino, han creado cero problemas sociales. En la próxima legislatura terminaremos con el Vacie.

–De la universidad, ¿qué le trae para implementar en la ciudad?

–Muchos conocimientos. El proceso debe contar con el acompañamiento de la universidad. Nos deben dar las claves por dónde ir mejorando.

–¿Cómo lograr que Sevilla sea más feminista?

–Se acaba de aprobar el primer plan de Igualdad del Ayuntamiento, tiene varias líneas de intervención fantásticas. Vamos a extender los puntos de información a la mujer a todos los distritos. Deben ampliar su trabajo con la prevención. Hay que construir una masculinidad igualitaria.

–Es la única independiente de la lista socialista...

–Estaba un poco perdida al principio. Me han acogido con mucho cariño. Les ayudo a incorporar una mirada social y ellos me están enseñando de activismo y calle.

–¿Tendrá un hueco en su equipo Juan Manuel Flores?

–Es una persona muy comprometida, seria en el trabajo y le debo mucho. Es fantástico, haríamos bien en no perderlo.