Antonio Muñoz: “Sevilla debe tener más sombras para ser una ciudad más cómoda”

Hijo de un albañil y de una ama de casa, nace en La Rinconada pero pasa buena parte de su infancia y juventud en Málaga hasta terminar la carrera de Económicas. Antonio Muñoz (Sevilla, 1959) siempre ha tenido claro su atracción por la gestión pública. Elige la lectura como su principal afición, ahora centrada en los ensayos y los libros relacionados sobre el futuro de las ciudades y sus retos en el siglo XXI, como son el cambio climático o la ocupación del espacio público. El urbanista Carlos Montes es su faro.

En una joya regionalista recuperada en pleno centro de la ciudad, el alcalde y candidato socialista nos explica que ha elegido para la entrevista Espacio Derivado al entender que en la cultura hay buena parte de las respuestas que como seres humanos tenemos que hacernos a lo largo de nuestra vida. “La cultura es tolerancia y me identifico plenamente con este espacio”.

–¿Una radiografía de Sevilla?

–Sevilla se encuentra en un punto de inflexión. Hace décadas que no coincidían tal volumen de inversión pública y privada. Si analizamos desde el punto de vista público, hay una puesta decidida para continuar la red de Metro después de 14 años y la ampliación del tranvía. Estamos licitando el tranvibús y se está estudiando la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto. En materia de rehabilitación del patrimonio jamás podemos encontrar un momento en la historia de Sevilla donde coincidan tantas intervenciones públicas en aras de la recuperación de nuestro patrimonio: Artillería, Atarazanas, Fábrica de Tabaco, Fábrica de Vidrio o la Muralla de la Macarena.

Si pensamos en la inversión privada, están las diez mil licencias para nuevas viviendas que se han otorgado en los últimos años y la continua efervescencia del sector inmobiliario. A eso hay que sumarle todo lo que va a conllevar la Agencia Espacial Española de inversión o la puesta de determinadas empresas por la energía verde. Sumemos la eliminación de la espada de Damocles que teníamos sobre una empresa sevillana arraigada como Abengoa, que después de la decisión que se ha tomado de otorgársela a Cox Energy, su futuro está mucho más claro. Es el momento de Sevilla, de mirar tú a tú a ciudades como Madrid o Barcelona.

–¿Dónde hay margen de mejora?

–Siempre hay margen de maniobra. Lo contrario sería caer en la autocomplacencia. En los servicios públicos, a la hora de su prestación, siempre hay una amplia mejora. En eso estamos. No he defendido numantinamente ningún servicio público en el sentido de que no pueda ser mejorado. En seguridad, limpieza y poda creo que estamos tomando decisiones en todos los ámbitos como hace años que no se tomaban, como en la modernización de las tripas del Ayuntamiento. Le pongo un ejemplo, en el 2017 no llegaban al 0,5% los trámites que los sevillanos podían realizar de manera telemática a través de internet. Vamos a terminar el 2023 con cerca del 80% de toda la tramitación, que van desde una licencia de obra, un certificado de empadronamiento o cualquier consulta que se pueda realizar. En 2024 será el 100%.

Hay una muestra inequívoca de la apuesta por la mejora de los servicios públicos en la conservación de las aceras de nuestras calles, que tenían una dotación presupuestaria de cuatro millones de euros hace dos años y ahora tiene una dotación de 10. El contrato de arbolado para la gestión de las zonas verdes eran anuales y lo hemos pasado en la licitación a 30 millones de euros. Son ejemplos claros junto con la cobertura de plazas en la Policía Local como hacía años que no se había realizado y que denotan la preocupación como alcalde por la mejora de los servicios públicos.

–¿Qué ciudad visualiza para los próximos años?

–Es la hora de Sevilla y de ser más ambiciosos para afrontar los retos y desafíos que cualquier ciudad nos vamos a enfrentar en los próximos años. Sobre todo con lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, que se tiene que traducir, por ejemplo, en descarbonizar nuestro modelo energético. La ciudad tiene que tener más sombra y más pantallas vegetales de todo tipo para que sea más cómoda. En segundo lugar, hay que reducir las desigualdades. No todos los barrios son homogéneos desde el punto de vista de la calidad de vida de sus equipamientos. Tenemos que hacer un esfuerzo todas las administraciones por reducir esa brecha. En tercer lugar, si queremos ser una ciudad competitiva desde el punto de vista económico, tenemos que ampliar la base empresarial. Tiene que haber más empresas en Sevilla si queremos mirar al futuro.

Junto con la lucha contra el cambio climático, la reducción de la desigualdad y ampliar la base empresarial con el reto de la transformación digital, tenemos la puesta decidida por la cultura y la educación, son los mejores antídotos contra la intolerancia y la falta de respeto. Podemos ser una ciudad mucho más amable desde el punto de vista de la convivencia.