Aumesquet presenta su candidatura a la Alcaldía: "Prometo darle la vuelta a Sevilla”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (CS) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha presentado este viernes su “candidatura ilusionante” a la Alcaldía de nuestra ciudad, asegurando que “faltan 120 días para que este proyecto, que es un reto y una aventura, se convierta en una meta y un sueño de compromiso y rebeldía en el que seremos capaces de darle la vuelta a Sevilla”. En este sentido, ha añadido que “a todos aquellos que intentan desesperadamente que Ciudadanos desaparezca del espectro político, que se empeñan en decirnos de lo que podemos hablar o lo que tenemos que hacer, quiero advertirles que van por mal camino”, pues, “a partir del 28 de mayo, vamos a ser determinantes en el nuevo gobierno de la ciudad, siendo decisivos y consiguiendo que Sevilla sea esa ciudad que sueñan todos los sevillanos”, ha dicho.

Aumesquet, que ha estado acompañado hoy en el acto de presentación de su candidatura por la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, y por el secretario de organización de Andalucía, Andrés Reche, ha anunciado que “es la hora de trabajar por Sevilla y los sevillanos”, insistiendo en que “no me voy a conformar con que esta ciudad siga perdiendo población, que tenga los barrios más pobres de España, que los jóvenes no encuentren empleo” o que, en pleno siglo XXI, “renunciemos al talento, al turismo de calidad, al apoyo a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores”. Es más, “tampoco renuncio a tener una Sevilla limpia, más segura, con más sombras y con una movilidad que apueste de verdad por el transporte público”. De hecho, “esta candidatura se rebela contra los que se empeñan en que Sevilla siga dormida”, para que, de una vez “seamos esa ciudad que soñamos, esa ciudad acogedora que fue capital del mundo, una ciudad atractiva para vivir y para invertir”, ha señalado.

El candidato del partido liberal a la Alcaldía ha explicado que “nuestro proyecto tiene un compromiso serio con Sevilla”, el de “sacar el politiqueo de dentro del Ayuntamiento para convertirlo en un verdadero centro de gestión”. Para ello, ha añadido, “tengo la suerte de contar con un grupo de grandes profesionales a mi lado, gestores con mayúsculas, que comprenden las necesidades que hoy tiene nuestra ciudad”. Así, ha insistido en que “nuestro compromiso es darle la vuelta a Sevilla para que deje de estar a la cola de las inversiones, para que se gestionen mejor sus recursos, para que tenga al fin la red completa de Metro, para conseguir una ciudad más humana, más saludable, más vivible y disfrutable”, algo que “vamos a conseguir derribando los muros de esa ciudad elitista y estratificada, abriendo las mentes para avanzar”. Además, “todo esto lo vamos a conseguir sin subir impuestos, sin más tasas ni tributos, porque con lo que hay sobra para sacar adelante nuestra ciudad”, ha advertido.

El portavoz de la formación naranja ha asegurado que “nuestro programa, que iremos dando a conocer barrio a barrio a partir de ahora, pretende apostar por la vivienda pública para fijar a la población, por recuperar la cifra de 700.000 habitantes, por dar un sitio a las familias, por la innovación y la cultura, por la colaboración público-privada y por reclamar todas las infraestructuras que son necesarias”. Junto a ello, “quiero anunciar mi compromiso para sacar a la políticas y los políticos de este Ayuntamiento” con “una reducción del 50% de los cargos de libre designación, bajando los sueldos de los concejales y del alcalde, reduciendo los coches oficiales y eliminado la tarjeta sanitaria privada de la que disfrutamos y que nos cuesta más de dos millones de euros”. Así, ha indicado que, “por decir las cosas cómo son, nos quieren dan por muertos”, pero “venimos a gestionar y no a ser privilegiados”, ha aclarado.

Aumesquet ha recordado que “hoy se inicia un camino de 120 días hasta el 28 de mayo en el que iremos barrio a barrio, calle a calle, puerta a puerta, para hacer partícipes a los sevillanos de este proyecto”. Así, ha insistido en que “en este camino vamos a por todas, apelando al origen de Ciudadanos que nos hicieron el partido de la esperanza, demostrando que no hay que resignarse y que las cosas se pueden hacer de otra forma”, ha concluido.