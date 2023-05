Cristina Peláez (Vox): "Lipasam no puede ser un cementerio de elefantes del PSOE"

-¿A qué aspira Vox en estas elecciones?

-Aspiramos a echar a este gobierno socialista, que lleva ocho años causando, por su inoperancia, todos los problemas que tiene Sevilla actualmente.

-¿Cuáles son esos problemas, a su juicio?

-Los problemas más acuciantes y más sensibles son la suciedad, la inseguridad y la movilidad y la falta de aparcamientos que lleva aparejada. Y hay una falta de servicios públicos adecuados, como Tussam, Lipasam, Parques y Jardines, que son manifiestamente mejorables. Todo esto es producto de la dejadez de este gobierno socialista, que lleva ocho años sin atajar ninguno de estos graves problemas. Nos hemos encontrado con una sucesión de alcaldes que han estado mucho más interesados en sus carreras políticas que en Sevilla, y eso se ha visto reflejado en la ciudad que tenemos actualmente.

-La suciedad de Sevilla es algo evidente desde hace mucho tiempo, ¿qué haría Vox para solucionar este problema que ningún alcalde parece capaz de resolver?

-El problema viene de una mala gestión de Lipasam. No se puede poner al frente de una empresa con un trabajo tan complicado a un político, al último de turno venido a menos. Lipasam no se puede convertir en un cementerio de elefantes de las filas socialistas, que tienen que ir colocándose en algún sitio. Queremos profesionalizar Lipasam, queremos copiar lo que hacen las ciudades que tienen mayor índice de limpieza en España, como Oviedo. Sevilla es la tercera ciudad más sucia según la OCU. Es verdad que Sevilla es una ciudad seca, ya lo sabemos, pero se puede hacer algo. Sevilla necesita de baldeos continuos. Se pueden comprar más baldeadoras, aumentar la plantilla de Lipasam y hacer mejor la contratación de personal externo para los eventos especiales. Sevilla tiene una gran tradición en estos eventos y no hace más que fallar.

-Sobre la seguridad, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento por mejorar esa percepción de inseguridad que cala en la ciudadanía?

-Los datos últimos de criminalidad nos han dado una subida cercana al 30%. Dentro de esos tipos delictivos, la subida de violaciones ha sido de un 260%. Esto clama al cielo para todos aquellos partidos que se denominan a sí mismos feministas y se gastan cantidades ingentes en supuestamente proteger a las mujeres, pero luego no atajan este tipo de agresiones absolutamente execrables. Somos el partido que queremos defender a las mujeres, que proponemos penas más duras para maltratadores y violadores. Hay que dejarse de políticas inútiles que se ha demostrado que no tienen efectividad y buscar soluciones reales.

-¿Y qué medidas pueden tomarse a nivel local?

-Desde el Ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. A nosotros se nos han dicho tres cosas en estos cuatro años: que asustamos a los sevillanos, que es mentira que suba la criminalidad aunque estén los datos publicados, y que la Policía Local no tiene competencias para dedicarse a la seguridad de la ciudad. Esto no es verdad, la Policía Local está recogida en la ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, y tiene asignadas las funciones de seguridad. Muchos policías quieren proteger la ciudad, es cuestión de voluntad política y de efectivos. Sevilla carece de 200 policías locales y 300 nacionales. Ni que decir tiene que si los sevillanos nos dan su confianza, crearemos todas las plazas que nos permita la ley cada año, y le exigiremos al Gobierno central la reposición de esos 300 policías nacionales. No hay derecho que el Gobierno, que precisamente es del mismo signo político que Antonio Muñoz, nos tenga abandonados de esa manera.

-Citó la movilidad como tercer problema, ¿debe dejarse la vida el alcalde en pelear por tener una red completa de Metro cuanto antes?

-El alcalde, o alcaldesa, tiene que pelear hasta sus últimas consecuencias. No tiene que olvidar nunca que debe poner Sevilla por delante de todo, incluso de sus propios partidos. El problema del Metro irá agravando la movilidad. Tenemos tres grandes problemas. La SE-40 inacabada, que si túneles o que si puentes y al final nos toman el pelo. El alcalde tiene que estar ahí, no puede ponerse de perfil. El soterramiento de la Ronda Urbana Norte ni se pelea ya. No hay conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa. La red completa de Metro la tendríamos que haber tenido hace cincuenta años. Tenemos un plan para el Metro. Ahora se dan palmaditas en las espaldas porque se va a hacer media línea de aquí a ocho años. Son capaces de tirar con eso ocho años y luego pensar otros ocho qué hacer con el tramo sur. Ya se puede exigir un compromiso de financiación del Estado y la Junta para licitar el tramo sur y mientras, qué problema hay, que se aprueben los proyectos de las demás líneas. Se puede trabajar todo a la vez. Si hacemos eso, en diez años tenemos la red completa de Metro.

–Nos trasladamos a la noche electoral. Imagínese que suma con el PP para formar gobierno, ¿qué les va a pedir?

-Nosotros siempre vamos a respetar la voluntad de nuestros votantes, a los que tenemos muchísimo respeto. El votante de Vox quiere unas cosas muy concretas, como que se deje de despilfarrar el dinero de todos los sevillanos en políticas ideológicas inútiles. Cada mandato se desperdician aquí en Sevilla más de cien millones de euros en políticas que, a la vista está, han demostrado que son inútiles. Me refiero a las industrias de género, memorialistas y a la cooperación al desarrollo, de las que tenemos oficinas por cuadruplicado.

-¿A usted le gusta el formato actual de la Feria de Abril de sábado a sábado o prefiere volver al antiguo de lunes a domingo?

-Yo recojo el sentir popular. En las últimas dos ferias hubo un clamor, todo el mundo estaba negro con una feria tan larga. A nadie parece venirle bien. Si los sevillanos me dan su confianza y soy la alcaldesa de Sevilla, yo me comprometo a abrir este debate para ver si realmente podemos volver al modelo anterior, que tenía satisfecho a todo el mundo.

-A la Feria precisamente se ha desplazado en los últimos años el festivo de San Fernando, patrón de la ciudad, ¿qué hará Vox si gobierna? ¿mantendrá el festivo en Feria o se quedará el 30 de mayo?

-Usted lo ha dicho, es el patrón de la ciudad... ¿Qué pensarían en Barcelona si Sant Jordi no fuera festivo? ¿O en Santiago o en Pamplona con San Fermín? En Sevilla tenemos una anomalía. Jugamos con el día de San Fernando como si fuese una figura de poco valor. No es sólo una figura importantísima para Sevilla, sino para la historia de España. En Sevilla teníamos que estar tan orgullosos de nuestro patrón.

-Sevilla lleva años encabezando los listados de pobreza, con tres de los cuatro barrios más pobres de España, ¿qué se puede hacer aquí?

-Este es un problema muy grave que lleva muchísimo tiempo persistiendo. Hace falta la colaboración de las tres administraciones. El Polígono Sur tiene un comisionado que hasta la fecha no ha servido para nada. Nosotros nos reunimos con las asociaciones que entran en los pisos y saben lo que hay allí. Hay un montón de bloques que son de la Junta y no hay ningún censo, no se sabe quién vive. Estas asociaciones nos cuentan que en un bloque de ocho pisos puede haber una familia trabajadora y las demás viviendas están ocupadas por plantaciones de marihuana. Pero esto no lo dice nadie. Y cuando nosotros lo decimos, nos dicen que estamos estigmatizando al barrio. Las plantaciones ilegales hacen que salten los transformadores de la luz, que se queman día sí y día también. El Ayuntamiento dice que la red eléctrica está obsoleta, que no digo yo que no haya que reformarla, pero difícilmente vamos a encontrar soluciones si no aceptamos y hablamos en plata de los problemas que hay.

-¿Le reconoce usted algún mérito a Antonio Muñoz?

-Desgraciadamente no. Le reconozco que cuando llegó a la Alcaldía admitió que Sevilla estaba sucia y dijo que tenía las claves para solucionarlo. Pero a la vista está que nos mintió. Lleva año y medio de autopromoción sabiendo que tenía la cita electoral del 28 de mayo, por lo que no le puedo reconocer nada.

-¿En qué se diferencia la candidatura de Vox de la del resto de partidos?

-Nosotros somos los únicos que llamamos a las cosas por su nombre. Nos hacemos eco de los verdaderos problemas que tienen los sevillanos, y queremos solucionarlos de verdad. Los problemas vienen de más atrás, se deben al bipartidismo. Vox es la tercera fuerza política consolidada en España, somos la alternativa a este bipartidismo ineficaz.