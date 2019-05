En una entrevista en 2015, Jorge Muriel, alcalde de Herrera, el único que el PP tiene y ha tenido en la Sierra Sur, afirmaba que en la comarca el PP “debe colocarse en el centro político si quiere tener opciones de gobernar y demostrar cómo lo hace. En cuanto al candidato se le vincula con la derecha antigua, genera rechazo. Hay que romper esa imagen, aunque no sea cierta”.

Su reflexión cobra relevancia cuando la formación afronta las elecciones municipales con los rescoldos del mal resultado de las generales, en las que Pablo Casado optó por la vereda derecha. ¿Cómo valora lo ocurrido este regidor pionero en su territorio?.

“Yo no me he presentando a esos comicios y no preparo esas estrategias, pero me reafirmo. No se ganan elecciones y no se puede gobernar si no estamos en el centro político. Es lo que ha funcionado en este pueblo, sensatez, moderación y sentido común y poder llegar a acuerdos con todos”.

Al oír que el interés por una información electoral sobre Herrera –6.500 habitantes, territorio rural, con peso del PER– es que se trate de la “isla del PP en la Sierra Sur”, dice que no le gusta el concepto.

“Simplemente, la gente sabe distinguir entre la persona, el trabajo y las siglas, no mira los colores políticos”.

Relevo al PSOE tras 28 años de mayorías absolutas

Es técnico de FP en Comercio, de 41 años, trabajó como comercial de telefonía y autónomo, llegó a la Alcaldía en 2011, con un pacto de investidura con IU, cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta después de seis mandatos.

En 2015, él mismo la logró, con 2.136 votos y siete ediles. En las autonómicas de 2015, de dos meses antes, el PP sacó 1.140, fueron 500 menos que el PSOE.

Pese a todo, el edil que tiene IU está la junta de gobierno local y Muriel destaca el amplio apoyo en Pleno a la mayoría de los temas. El PSOE tiene cinco concejales.

De su balance, subraya el desbloqueo del edificio del Centro de Salud, ya cedido a la Junta después de muchos problemas jurídicos y técnicos; la urbanización del terreno para 97 VPO y el esfuerzo en políticas sociales, “dignificando” con trabajo y pequeños contratos a desempleados.

Para el próximo mandato, quiere desarrollar un polígono y una residencia, con 100 plazas, la actual se queda “pequeña”. ¿Cuál es el marchamo entonces de un alcalde del PP en un territorio como este? Muriel evita comparar. Sólo destaca el rigor económico y recuerda que “las políticas sociales no son patrimonio del PSOE”.

La primera teniente de alcalde, delegada de la Junta

Ya ha podido reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La que ha sido primera teniente de alcalde, Isabel Solís, ha sido nombrada delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente en Sevilla del nuevo gobierno.

Muriel cree que es un reconocimiento al “trabajo bien hecho”. En su caso, dice estar centrado en la Alcaldía.

Se muestra más optimista que en otros años sobre las posibilidades del PP en la comarca, donde muchas veces los simpatizantes se resisten a entrar en las listas y deben buscar a candidatos foráneos.

Este año sí y destaca los casos de Casariche, con José Manuel Jiménez, y Marinaleda, María Cleofe Pérez, los que más conoce por cercanía geográfica. El PP no tiene ahora ediles en esos pueblos.

El punto de vista de Adelante

A los comicios en Herrera vuelve a concurrir el PSOE, con el mismo candidato que en 2015, Manuel Álvarez, y Adelante, con José Jurado.

Éste fue portavoz de IU en el mandato que le dio la Alcaldía al PP. Jurado recuerda que, tras aquellas elecciones en las que el PSOE bajó y subió el PP, debatieron y se reunieron muchas veces. La asamblea de IU votó interpretando que el pueblo pedía cambio después de 28 años y había que propiciarlo.

No pidieron delegaciones, sí entrar en la junta de gobierno donde llegan solicitudes y quejas de vecinos. “Muchas de las medidas sociales que se pusieron en marcha fueron propuestas de IU que se han consolidado, como el cheque-bebé o el fraccionamiento de impuestos”, destaca.

En los últimos cuatro años Jurado no ha sido concejal y su balance es “personal”, pero cree que ha faltado gestión hasta última hora, cuando se han acelerado los grandes proyectos.

¿Se notó el cambio del PSOE al PP? Jurado cree que lo que marca diferencia es si hay mayoría absoluta y el diálogo frente al “rodillo”.

Un uso "partidista" del Ayuntamiento, según el PSOE

Sobre por qué gana el PP en el municipio, el concejal y candidato socialista, Manuel Álvarez, lo achaca en parte al "poco desgaste que sufre un gobierno en solo cuatro años de gestión", en los que, además, "se culpó a IU" de las decisiones impopulares.

También habla de "uso partidista de los medios" y de la institución, en años en los que ha faltado empleo y el Ayuntamiento ha sido un acicate en ese sentido.

El candidato socialista apunta, por otro lado, a que quizá "labor de oposición no fue bien entendida", entre otros factores.

Así, cree que el balance de estos años es negativo, el "pueblo sigue estancado" y se ha incumplido mucho de lo incluido en el programa del PP, como tener policía 24 horas, entre otras cosas.

En esta situación, el PSOE, con un programa que incide en esa seguridad, en el empleo, sanidad, y educación, confía en dar un salto importante.

"Somos conscientes de la dificultad del reto por estar en oposición y el buen resultado que obtuvieron hace cuatro años, pero afrontamos estas elecciones con ilusión y salimos a ganar. Hay muchos vecinos que se están cansando de las promesas incumplidas, de la política de titular y marketing y que quieren otra Herrera mejor", concluye Álvarez.