Aunque los partidos todavía están analizando los resultados y viendo las opciones de gobierno allí donde ningún candidato ha logrado mayoría absoluta, estas son algunas de las claves que podrían decantar la formación de gobierno en una quincena de municipios.

Alcalá de Guadaíra: hacia otro gobierno en minoría del PSOE

Antes de las elecciones, la alcaldesa Ana Isabel Jiménez había manifestado su intención de seguir gobernando en solitario en si mejoraban los resultados del PSOE y así ha sido, aunque levemente, con lo que esa opción es la más probable de cara investidura del 15 de junio. Las opciones de un gobierno alternativo, como se ha intentado otras veces, parecen improbables porque las derechas no suman: sube en casi mil votos Cs, con 3 ediles, los mismos con los que Vox irrumpe en el pleno, pero el hundimiento del PP anulan las posibilidades de un pacto a la andaluza. Adelante, con cuatro ediles, ha obtenido muchos menos votos y casi la mitad de concejales que IU y la agrupación de Podemos por separado.

Mairena del Aljarafe: Conde apuesta por el "diálogo con todos"

El objetivo de Antonio Conde, alcalde y candidato del PSOE, se cumplió: sus vecinos han respaldado su gestión, con casi 2.290 votos más que en 2015, el 41% y 22 puntos más que la segunda fuerza, Adelante. Ya lo había anunciado si era así, pero ahora lo corrobora. La idea del equipo socialista es “gobernar para todos desde el diálogo con todos”. El Partido Popular, que baja sustancialmente, no suma suficiente con Cs y Vox, que ha sacado un concejal en Mairena, y se descarta el entendimiento con Adelante, que ha perdido votos con respecto a la suma de IU y Sí Se Puede Mairena.

Espartinas: el reto es un equipo estable y fuerte

La candidata socialista de Espartinas, Cristina Los Arcos, aboga por hacer un gobierno “estable y fuerte”, que Espartinas necesita. Hablará con todos. Pero empezará con IU (dos ediles), seguirá con Vecinos por Espartinas (tiene uno) y el resto. En principio sólo descarta al PP, por las diferencias sobre el modelo de ciudad. La clave será el programa y, sobre todo, la aprobación urgente de unos presupuestos. Ahora están los de 2015.

Bormujos: PP, Cs y Vox podrían desplazar al PSOE

La pérdida de un edil del PSOE (pasa de ocho a siete) y de otro de Adelante con respecto a Participa (de 3 a 2), hace que el pacto de gobierno entre partidos de izquierda que ha funcionado entre 2011 y 2015 no sume ahora. El socialista Francisco Molina, como representante de la lista más votada, ha anunciado que tomará la iniciativa para intentar un acuerdo con Cs, el único partido (de 5 a 6 ediles) que crece si no se tiene en cuenta a Vox, que ha entrado con dos ediles. Pero Bormujos es uno de los pueblos en los que las tres derechas suman mayoría absoluta y el PP (5 ediles) ha anunciado que, en casos como éste, favorecerá “gobiernos del cambio”.

San Juan: tanto el PSOE como el PP intentarán gobernar

El PSOE pierde la mayoría absoluta, al pasar de 12 a 9 concejales. Atendiendo a los datos, parte de su electorado se podría haber decantado por Cs, que ha entrado en el Pleno con 4 ediles, los mismos que tenía y tiene el PP. La derecha o el centro derecha (como se definen los naranjas) no suman con el edil que ha sacado Vox. El alcalde Fernando Zamora, que insiste en que con el doble de votos y concejales es el PSOE el que debe gobernar, abrirá ronda de contactos. No obstante, la candidata del PP, a pesar de la diferencia de votos con el más votado, ha dicho en la radio local que intentará también un acuerdo con Cs y Adelante. Sería similar al que funcionó con IU y el PA entre 1995 y 1999.

Huévar del Aljarafe: el PP quiere pactar con Adelante

Después de todos los problemas económicos de este Ayuntamiento quebrado y que tuvo que ejecutar un ERE el pasado mandato, los vecinos han dado una oportunidad a María Eugenia Moreno, la candidata del PP, que ha trabajado durante muchos años en la oposición en un municipio difícil. Está empatada en concejales con el PSOE, al que le saca 16 votos. Pero el mensaje de las urnas está claro. Según destaca, ya ha contactado con el candidato de Adelante y su idea sería también respetar ese mensaje de los electores. A Moreno le gustaría cerrar un pacto y tener estabilidad, pero no descarta otras posibilidades de diálogo.

Gelves: un espaldarazo a la alcaldesa

Gelves es otro de los municipios sin mayoría absoluta, aunque el espaldarazo en las urnas a la gestión de Isabel Herrera (PSOE), que pasa de 4 a 8 ediles, hace difícil que se conforme una mayoría alternativa y que pasaría por poner de acuerdo a partidos antagónicos. Con este resultado podría seguir gobernando en solitario, aunque Herrera no descarta nada.

Almensilla: Cabello apuesta por acuerdos puntuales

La socialista Agripina Cabello ha sacado un edil menos que en 2015 en Almensilla pese a subir en votos. Se debe a que se han presentado dos partidos más. Su intención es gobernar en solitario y negociar los asuntos de interés para el municipio. “Mucho diálogo y negociación”, insiste. Si hay dificultades, no descarta analizar otras posibilidades a lo largo del mandato.

Castilleja de Guzmán: el gobierno se despeja para el PSOE

En 2015, el PSOE fue el partido más votado en Castilleja de Guzmán pero no ocupó la Alcaldía porque Vecinos por Guzmán y el PP apoyaron al candidato de IU, que gobernó después en solitario. Aún es pronto, pero el futuro podría haberse despejado para un gobierno socialista de María del Mar Rodríguez, que ha cosechado el 43,5% de los votos y dos ediles le separan de la segunda fuerza.

La Puebla del Río: El PSOE se distancia de su ex alcalde

El PSOE sube en número de votos y hasta los ocho concejales en La Puebla del Río, tres más que la Agrupación Socialista Cigarrera del ex alcalde Julián Álvarez González, de la que sólo le separaron cinco votos que valían un edil en 2015. Ello aumenta las posibilidades de un nuevo gobierno en minoría y con acuerdos puntuales de cara a los asuntos que se tratan en el Pleno.

Sanlúcar: la suma del GIS, Vox y el PP da la mayoría absoluta

La candidatura del ex alcalde del PP y líder del Grupo Independiente Sanluqueño, Eustaquio Castaño, estuvo a punto de ser anulada, porque está pendiente de sentencia firme por un delito de prevaricación urbanística, pero ha sido el más votado. No tiene mayoría absoluta pero la sumaría Vox, que tiene dos ediles, y el PP. Él dice que el grupo aún no ha hablado de pactos y gobierno y que se plantea ir a la investidura sin nada cerrado.

Umbrete: el PSOE quiere un pacto con Adelante

El socialista Joaquín Fernández Garro tiene intención de formar gobierno estable en Umbrete, negociando un pacto con el edil de Adelante. En su primer mandato, 2003-2007, ya gobernó con IU. Si no sale esa vía, explorará pactos con “otros” o un gobierno en minoría. Garro recuerda que la derecha no suma sin Adelante y que ese acuerdo no se entendería en Umbrete.

Palomares: el PSOE sólo descarta a Cs y Vox

Tras liderar la moción de censura contra un PP fragmentado, el PSOE es el más votado en Palomares del Río, con sólo un edil más que Cs. La alcaldesa Ana Isabel Jiménez Salguero, sumaría con IU (con la que ya ha gobernando) y Podemos, que entra por primera vez en el Pleno con un edil. Insiste en que no está decidido que harán y sólo descarta acuerdos con Cs y Vox.

Écija: posiblemente el PSOE gobierne en solitario

Con alguna variación en los partidos que han obtenido representación, en Écija se repite el esquema del mandato pasado, en el que el PSOE gobernó en minoría, negociando con los seis grupos que tenía en la oposición. Ahora son siete. Aunque la formación de David García Ostos mantendrá contactos en las próximas semanas, todo apunta al gobierno en minoría.

Cantillana: IU deja de ser muleta del PSOE

El PSOE (que tenía 6 concejales en 2015) pactó con IU (con dos) e impidieron el mandato pasado que gobernara el PP en Cantillana, que fue el más votado. De ese acuerdo parece que se beneficia ahora Adelante , que tiene una importante subida en votos y queda con cuatro ediles, uno menos que el PSOE y con opciones de sumar por su cuenta. Escenario abierto en Cantillana.