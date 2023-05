José Luis Sanz: "El Plan Respira consolida al centro como un parque temático"

Lleva más de 18 meses recorriendo la ciudad para conocer los problemas de los sevillanos. Las ganas de coger el bastón de mando vencen al cansancio. El candidato del Partido Popular es optimista. Le pedimos que destaque algo de su persona para que los votantes lo tengan en cuenta. José Luis Sanz (Sevilla, 1968) lo tiene claro, “vengo con los deberes hechos” tras ser durante 15 años alcalde de Tomares, “un referente de calidad de vida, casi una marca”.

–Quedan tres días para las elecciones, ¿sensaciones?

–Muy buenas. Las encuestas nos dicen que el Partido Popular viene subiendo poco a poco y que el Partido Socialista no para de bajar poco a poco. En los barrios en los que se vota mayoritariamente al Partido Socialista noto cabreo con el partido de Pedro Sánchez, y los vecinos se encuentran abandonados por parte de un gobierno que lleva ocho años y los tiene dejados.

–Hágame un balance de su campaña electoral.

–Gracias a los 600 días que llevo de campaña, tengo un conocimiento muy amplio de los problemas de Sevilla. Estoy aprovechando para hacer muchas propuestas que solucione los muchos problemas que tienen los barrios. Hago una valoración positiva de mi campaña.

–¿Percibe falta de tensión electoral, en general, entre los ciudadanos de Sevilla?

–Nuestras Fiestas de la Primavera lo trastocan todo. Sí he notado que el debate sobre las elecciones ha aparecido de un día para otro. En Cuaresma parecía que faltaba un año, lo mismo en Feria. A renglón seguido, a la semana siguiente, llegó la preocupación del sevillano por lo que pueda pasar el 28 de mayo.

–Juanma Moreno le está arropando bastante estos últimos días, ¿confía en un trasvase de votos desde el PSOE como en las andaluzas?

–Por supuesto, es uno de mis principales objetivos. Que ese votante que por primera vez cogió la papeleta del Partido Popular para consolidar el cambio político, vuelva a coger la papeleta del PP para continuar con ese cambio que tanta falta le hace a la ciudad. Aspiro a recoger el voto de Juanma Moreno. Su efecto le ha venido muy bien a Sevilla, demostrando otra forma de gobernar. Sus palabras se convierten en realidades.

–¿Qué compromiso tiene de la Junta para desbloquear los proyectos pendientes?

–La Ciudad de la Justicia ya está en marcha. La primera fase empieza en junio, eso ya es imparable. Tengo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía de seguir con la ampliación de la red de Metro. Es la clave de la movilidad no solo en Sevilla sino en el área metropolitana. El proyecto de la línea 2 estará actualizado antes de que termine el año e irá a la misma vez que el proyecto del tramo Sur de la línea 3. No nos vamos a parar con el tramo Norte de la línea 3.

–Con la Ley de Capitalidad tiene un hueso duro...

–No, es una reivindicación del Partido Popular de siempre. Creo que fue Jaime Raynaud de candidato quien abrió el debate en su momento. Juan Ignacio Zoido como alcalde siempre se la reclamó a la Junta gobernada por el Partido Socialista, nunca quisieron hablar. El señor Espadas nunca se la pidió a la señora Díaz. Es curioso que el señor Muñoz se haya acordado ahora con un gobierno del PP. El presidente de la Junta ha creado una mesa de trabajo junto al Ayuntamiento para poner negro sobre blanco de lo que supone una Ley de Capitalidad para Sevilla.

–La falta de limpieza es uno de los temas estrellas, ¿cómo mejorarla teniendo un 30% de absentismo laboral?

–Hay otras empresas municipales que lo tienen y lo han sabido resolver. El problema de Lipasam es su gestión. Cuando pones al frente de la empresa a un señor que no sabe lo que es una empresa pública ni de ese sector, es imposible que funcione. Un mal gerente y una mala planificación de la plantilla o de la maquinaria. La ciudad está peor que nunca. La limpieza es el mayor síntoma del abandono. El alcalde aún no ha sido capaz de limpiarla.

–Hábleme de la movilidad y el turismo.

–Sevilla tiene un problema, es una ciudad para 700.000 habitantes en la que a diario hacen vida 1,3 millones de personas. La SE-40 es básica para la movilidad en esa área metropolitana, por lo que repercute negativamente en la ciudad. Una de las primeras cosas que haré como alcalde es exigirle al Gobierno su remate. Nunca ha estado tan paralizada.

El turismo empieza a generar problemas por la mala planificación que se hizo en los últimos años. No hemos trabajado para buscar un turismo de calidad, y ahora vemos que cualquier sábado al mediodía damos un paseo y nos encontramos el centro lleno de despedidas de solteros con una charanga. Sinceramente, no aporta nada a Sevilla.

–El llamado Plan Respira en el centro y Triana aún no ha sido implantado, ¿lo mantendrá?

–No, no se han hecho los deberes. Soy partidario de seguir peatonalizando muchas zonas de Sevilla como la calle Betis, o el soterramiento del tráfico en el tramo del Paseo Colón desde San Telmo a Arjona. Soy partidario de seguir restringiendo el tráfico al centro, pero antes hay que hacer aparcamientos e incrementar las líneas de transportes público. El Plan Respira no es la solución al centro, es la puntilla. Consolida al centro como un parque temático que terminará por cargarse al comercio tradicional y de ahuyentar a los vecinos. Impedirá que cualquier sevillano que viva en Pino Montano o Palmete se acerque un viernes por la tarde a tomar una cerveza.

–¿Apretará a la Junta para que instaure la tasa turística?

–Apretaré a la Junta de Andalucía para dos cosas. La primera, me sentaré con el consejero para ver cómo limitar el número de apartamentos turísticos. En el casco histórico no cabe ni uno más. El alcalde llega tarde, como siempre. Lo segundo. Soy partidario de la tasa turística siempre que la pida el sector, de momento no los he escuchado pedirla, negociemos con ellos quien la recauda, y que sea una tasa finalista, debemos saber el destino de lo que se recauda. Debe ir a la promoción de la ciudad, la rehabilitación del patrimonio y al propio sector.

–¿Mano dura contra los bares incumplidores?

–Claro, es cumplir la normativa. No tiene ningún sentido que en los partidos del Sevilla precintemos a 16 bares y no afrontemos la botellona que se forma alrededor de esos negocios. A la hostelería hay que mimarla y cuidarla, y evidentemente hay que exigirle un grado de cumplimiento importante. La vara de medir tiene que ser la misma. Lo que no puede ser es que no sepamos controlar una botellona en los alrededores de los estadios de fútbol y lo paguemos con la hostelería.

–El Polígono Sur y Los Pajaritos se enquistan como los barrios más pobres de España, ¿cuál es la propuesta de José Luis Sanz?

–Nada nuevo. En estos años ha faltado un alcalde que hubiese coordinado los esfuerzos inversores realizados por la administración central y autonómica. Tampoco se han coordinado los trabajos que se hacen en esos barrios. Quiero ser el alcalde que reduzca esa brecha entre los barrios de Sevilla, que aplique medidas de transformación social, como planes de empleo o políticas educativas, y medidas urbanísticas, ya que se han convertido en guetos. Ni siquiera tienen una conexión de transporte público con el centro. Hay que hacer mucha política de vivienda.

–Propone la creación de un Comisario del Río dependiente de la Gerencia de Urbanismo, ¿qué más nos puede contar?

–Planteo que una sola persona sea la encargada del río. Por ejemplo, ante una consulta del Puerto. Así evitamos que tenga que hablar con la Gerencia de Urbanismo, Parques y Jardines y Patrimonio. Una persona exclusiva para los problemas del Guadalquivir o para fomentar el uso del río.

–¿Qué hacemos con la Feria? ¿Le quitamos el festivo para que San Fernando tenga su día?

–El festivo permite que muchos sevillanos puedan disfrutar más de la Feria. Soy partidario de volver al modelo anterior del Lunes de Pescaíto. Eso se decidió en un referéndum, los sevillanos deberían decidir en otro referéndum si volver al modelo anterior y también la posibilidad del festivo. Es verdad que permite a muchísimos sevillanos disfrutar de un día más de Feria.

–¿Y mantendrá el funcionamiento del Cecop en Semana Santa marcado por el anterior mandato?

–Creo que el Cecop ha sido de las cosas que ha funcionado bien en el Ayuntamiento de Sevilla. No hay porque tocarlo, evidentemente hay que mantenerlo.

–Destaque un proyecto estrella si es elegido alcalde.

–Lo más llamativo es el soterramiento del Paseo de Colón para eliminar el tráfico y abrir el barrio del Arenal hacia el río, será una zona ajardinada. También la construcción de un gran espacio museístico. Sevilla lleva más de veinte años esperando la ampliación de la segunda pinacoteca de España y nos hemos conformado con que sea la rehabilitación de un palacio de una bocacalle de la plaza del Museo. Es otro parche. Ese nuevo espacio podría albergar las exposiciones temporales que el Museo del Prado no sabe qué hacer con ellas y nosotros no podemos acoger por la falta de espacios. El sitio es la antigua fábrica de tabacos. Hay quien dice la Plaza de España, las Atarazanas o Artillería, en ese debate puedo entrar.

–¿Hay líneas rojas en caso de necesitar pactar con Vox para ser el nuevo primer edil?

–Aspiro a ser la primera fuerza política, que es lo que me están diciendo la tendencia de las encuestas y lo que percibo en la calle. Voy a gobernar en solitario, como hizo el señor Espadas y hace ahora el señor Muñoz. No tengo ningún papel con líneas rojas pintadas porque no voy a hacer ningún gobierno de coalición.

–¿Primeras medidas si llega a la Alcaldía?

–Lo más urgente es atajar el problema de la limpieza. Hay que poner un buen gerente y hacer unos buenos cuadrantes en los barrios sobre todo. Un plan de choque para que en el menor tiempo posible consigamos que la ciudad más bonita del mundo no siga siendo la más sucia de España.

–¿Tiene algún icono de la política municipal?

–Mi modelo es el que estuvo gobernando 15 años en Tomares. Un alcalde cercano y que soluciona con agilidad los problemas de los vecinos. Creo que Málaga tiene un grandísimo alcalde, lleva con estabilidad política desde el año 99. Ha sabido reinventar la ciudad con un gran proyecto.