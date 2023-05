El perfil de los "independientes" de la lista de Sanz a las elecciones municipales

Están convencidos de que el proyecto de José Luis Sanz (PP) gobernará la ciudad (“con mayoría absoluta”, añade alguno) por su solidez y buena planificación, y recalcan que un proyecto serio es más importante para Sevilla “que un candidato que te caiga muy bien”. Hablamos con cuatro de los llamados “independientes” de la lista de José Luis Sanz a las elecciones.

Tres de ellos van entre los primeros 16 de la lista: Álvaro Pimentel, Blanca Gastalver y Fernando Mañes, lo que supone que podrían entrar en el Ayuntamiento, si el PP logra la mayoría con la que espera gobernar Sevilla. Otros de los llamados "independientes" son Pablo de los Santos, que también participa en la entrevista al ser el que cierra la lista, e Inmaculada Pérez López (número 26).

Pimentel y De los Santos argumentan su independencia en que han entrado en el proyecto de Sanz sin ser del PP, tras darse de baja de su partido original y en que ejercen como abogados: Pimentel dejó de pertenecer a Ciudadanos en octubre de 2022 y De los Santos se dio de baja en 2011, antes de la desaparición del Partido Andalucista.

Álvaro Pimentel, abogado (47 años), ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y número 4 de la lista.

Ejerce la abogacía por cuenta propia, a excepción del periodo en el que estuvo de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Se ha sumado al proyecto de Sanz por los problemas que ve en la ciudad. "A mí me duele Sevilla. Veo a Sevilla mal. La veo cada vez más sucia, más insegura, más incómoda para vivir y para invertir. Es urgente y necesario un cambio para revertir los problemas que todos vemos". Afirma que el proyecto de Sanz es "el único proyecto político viable para conseguir ese cambio que necesitamos".

Lo que más necesita Sevilla. "Dinamismo, gestión e impulso político. Aquí hay una pasividad absoluta del equipo de gobierno, que no está haciendo absolutamente nada. Hay una dejadez y un abandono absoluto en todos los estamentos del Ayuntamiento, de la administración municipal. El resultado es que la ciudad no está limpia, es incómoda para conducir y para moverse, es insegura digan lo que digan: yo lo estoy sufriendo en mis carnes porque en un año me han robado ocho veces el coche en mi calle".

"Hace falta un alcalde como José Luis que esté encima de todos los estamentos de la administración municipal poniendo orden y con impulso político, porque ese impulso es el que necesitamos para conseguir que se logren los objetivos que nos marcamos en esta candidatura".

Lo que aporta a la lista de Sanz. "Conocimiento de los problemas de la calle. Como abogado tengo clientes de todos los barrios de Sevilla, conozco perfectamente la situación y creo también que mi bagaje en el Ayuntamiento como concejal hace que también tenga un conocimiento de la Casa (Grande) por dentro. Aunando esas dos facetas de mi persona puedo aportar mi trabajo y ese conocimiento de la calle y del Ayuntamiento".

Dio el paso de sumarse a la lista de Sanz por la huella que dejó en su etapa como alcalde de Tomares. "Me motivó Tomares, donde tengo dos hermanos, y he visto cómo lo ha hecho allí: una gestión eficiente y muy buena".

Blanca Gastalver, trabajadora social (30 años), trabaja en Andex (Asociación de Padres de Niños con Cáncer), número 8 de la lista.

Da un paso a la política municipal porque cree "que podemos darle un cambio a Sevilla" y tiene plena confianza en Sanz y en "su gran proyecto". La discapacidad "diferente" de su hermana es su motor de vida, y el darse y servir a los demás es lo que da sentido a su vida.

Lo que más necesita Sevilla. "Gestión y alguien que se lo tome en serio. El PP con José Luis Sanz se lo va a tomar en serio y toda la candidatura va a trabajar por esta ciudad".

Lo que aporta a esta candidatura. "Creo que mi juventud (30 años) y mis ganas de trabajar por la ciudad. He estado muy relacionada con todos los problemas sociales de esta ciudad por mi experiencia laboral y familiar. No podemos estar en una ciudad que tiene los barrios más pobres de toda Europa y no hacer nada y que no nos preocupe esa brecha social y esos barrios abandonados. Además la limpieza, la gestión. Quiero aportar la humanidad a la administración y el corazón que muchas veces falta, y ese va a ser mi objetivo en esta candidatura".

Fernando Mañes Izquierdo. Ingeniero y galerista, número 16 de la lista.

Montó la empresa de ingeniería, que hoy cuenta con 25 personas, hace cuatro años con tres socios. Decidió sumarse al proyecto de Sanz porque "Sevilla necesita un nuevo impulso" y ve serio el proyecto del candidato. Mañes ha coordinado al grupo de independientes Estudio Sevilla que se creó en paralelo a la campaña del PP, un grupo de profesionales dirigido por Vicente Guzmán, catedrático de Derecho Procesal y ex rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Uno de sus proyectos preferidos es el aeropuerto vertical que propuso junto al helipuerto de la Cartuja (en el espacio ocupado por la Gerencia de Urbanismo) y que cuenta con sustento legal europeo.

"Los problemas fundamentales de Sevilla son de gestión en limpieza y seguridad. Después, el gran problema que tiene Sevilla es de planificación y estrategia, y por eso ha perdido ese liderazgo. Necesita estrategia para sacarle el máximo rendimiento al Parque Científico Tecnológico de la Cartuja, que sigue siendo el primero de España, pero que parece muchas veces que Málaga nos ha adelantado, o simplemente para actuar en los barrios. Sevilla necesita alejarse del cortoplacismo, irse al largo plazo".

"Como ingeniero, creo que aporto ese conocimiento de la industria, de los sectores económicos tan potentes que tenemos en Sevilla. Por la parte más creativa, creo que aporto ideas para el flujo de los proyectos, encontrar siempre el camino para llegar, ya que muchas veces la administración es muy complicada. A Sevilla le hace falta profesionalidad y que conecte equipos, y con José Luis Sanz lo conseguiremos porque tiene claro que quiere contar con los mejores para cada cosa".

Pablo de los Santos, abogado (56 años), consultor de empresas, ex concejal del PA en el Ayuntamiento de Sevilla y número 31 de la lista.

Dio el paso por su convencimiento de que "la única opción política moderada con posibilidades, a día de hoy es el PP", porque lo sucedido con la anulación del proyecto de túnel del paso del río de la SE-40 le hizo reaccionar ("aquí no cabe más", señala) y asegura que no soporta "la falta de inversión que sufre Sevilla desde hace muchos años".

Lo que necesita Sevilla. "Impulso y liderazgo. Primero, para poner en orden todas las necesidades que tiene la ciudad a día de hoy, de transporte, de limpieza. Liderazgo para solicitar, pedir y exigir esa necesidad de inversiones tan acuciante que tiene Sevilla y que se le sume la SE-30 para liderar ese área metropolitana que tiene el tranvía de Alcalá abandonado cerca de 20 años, la SE-40 sin terminar y una SE-30 que no es circunvalación. Hay multitud de proyectos que faltan".

Lo que aporta a esta candidatura. "Creo que aporto edad, y eso significa también experiencia laboral y experiencia de cuatro años llevando el Instituto Municipal de Deportes y el Distrito Casco Antiguo (de 1999 a 2003 fue concejal de Deportes y del Distrito Casco Antiguo por el Partido Andalucista en el primer mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín). Parto de una situación política diferente que entiendo que persigue esa moderación que tanto hace falta en este país después de esa permanente tensión que está sufriendo y que es lo que nos ha llevado a muchos a dar ese paso y apoyar la candidatura de José Luis (Sanz) y del PP".

Como Pimentel, De los Santos dio el paso de unirse al PP por las noticias sobre la gestión de Sanz que había recibido de un amigo "que es la mosca cojonera de Tomares" y que se quedó pasmado cuando pocos días después de su queja el entonces alcalde se presentó a las 21.00 de la noche en su vivienda.