El PP renueva a dos tercios de sus candidatos a las alcaldías de Sevilla en su momento más incierto

Nuevas apuestas en grandes núcleos y en Marinaleda

La renovación del PP de cara a las municipales llega a los tres municipios más poblados de la provincia, en los que la formación quedó quinta en las generales del 28 de abril, por detrás del PSOE y de Unidas Podemos y de Cs y Vox. En Dos Hermanas, la candidata a la Alcaldía es la actual portavoz Mari Carmen Espada, que tiene ante sí el complejo reto de recomponer la confianza en una formación que ha terminado con dos concejales (la mitad) como no adscritos. En Alcalá, la candidata es Sandra González, la nueva presidenta local, con una lista en la que sólo repiten dos personas de la que se configuró para 2015. En Utrera, el alcaldable es Ismael Núñez, que no formó parte de la anterior lista. El PP también presenta a nuevo candidato en La Rinconada, donde el único edil que sacó en 2015 quedó como no adscrito. El nuevo aspirante a la Alcaldía es Juan Pedro Molina. Otra de las novedades importantes para el PP es que, por primera vez desde 1999, presenta en Marinaleda una candidata oriunda del municipio y no un foráneo, como venía ocurriendo desde entonces porque el partido no encontraba a simpatizantes dispuestos a afrontar ese reto. Se trata de María Cleofe Pérez.