Todos los pronósticos preelectorales apuntan que el próximo gobierno municipal de la capital requerirá de un pacto. Los sondeos sonríen al socialista Juan Espadas que, no obstante, no lograría la mayoría absoluta necesaria para no depender de ningún otro partido: 16 concejales. Aun así, el PSOE confía en poder repetir con un gobierno en minoría y, en todo caso, apostaría por acuerdos de investidura, antes que de reparto de poder.

Hay varios escenarios que podrían darse tras el domingo: que el PSOE buscara una coalición con la izquierda, un pacto que ya se dio durante dos de los mandatos de Alfredo Sánchez Monteseirín; o que opte por Ciudadanos, la fuerza más centrada y con la que los socialistas podrían encontrar sintonía. Otra posibilidad es que el pacto se rubrique por la derecha y que el PP se quede con la Alcaldía tras negociar con Ciudadanos y con Vox, si es que el partido de extrema derecha logra abrir la puerta de la Plaza Nueva.

En cualquier caso, quien claramente tiene la llave es Ciudadanos, que podría pactar tanto con la izquierda como con la derecha y, por tanto, hacer alcalde a Juan Espadas o a Beltrán Pérez acabando con la inestabilidad de un gobierno en minoría.

Álvaro Pimentel, el candidato de Ciudadanos, ha asegurado que no hay ningún pacto de antemano y ha querido centrar su campaña en dar a conocer sus proyectos y propuestas. El partido naranja en Sevilla se define como una fuerza moderada, liberal y progresista.

Adelante Sevilla, la nueva confluencia de la izquierda, no ha negado rotundamente a un acuerdo, ha coincidido con Espadas en algunos puntos de la campaña e incluso le ha defendido en los primeros debates.