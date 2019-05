Espadas apuesta por ampliar el gran eje peatonal de Baños a la Puerta Osario

El bloqueo al proyecto de ampliación del tranvía que tenía previsto el gobierno de Juan Espadas frenó también los planes de peatonalización que los socialistas tenían también para este mandato, que concluye sin que apenas los hayan expuesto.

La gran transformación del centro que Espadas tiene en mente pasa por la creación de un gran eje peatonal entre la calle Baños y la Puerta Osario. Es un proyecto ambicioso que Espadas afirma que no se puede acometer mientras no haya soluciones que garanticen la movilidad en esta zona del casco antiguo. No habrá peatonalización, según el candidato socialista, hasta que no se mejore y amplíe el transporte público y las facilidades para aparcar en en entorno de ese gran zona peatonal.

Esta estrategia recoge, primero, la ampliación del tranvía, que no llegaría hasta Santa Justa, como se había barajado en un principio sino hasta la misma Puerta Osario, zona a la que se llegaría trazando un recorrido por José Laguillo y Gonzalo Bilbao hasta la calle Puñonrostro.

Espadas ha explicado este plan, que asegura que puede acometer en los próximos cuatro años, durante un encuentro en Radio Sevilla. El Metrocentro llegaría en una primera fase a la estación de Santa Justa, donde está programado que termine la primera fase anunciada de la Línea 2 del metro. A partir de ahí, la idea es garantizar la conexión con Línea 3 de Metro, que pasa por la Puerta Osario hasta llegar al Prado, y también con el casco antiguo. Por esta razón el PSOE plantea la opción de continuidad del tranvía hasta la Campana. Desde Puñonrostro hasta el Duque el Metrocentro discurriría por una plataforma reservada.

En dicho eje semipeatonal se garantizaría el acceso para residentes y garajes, pero la situación sería mucho más restringida de lo que es en estos momentos.

Esta transporte mucho más sostenible que el privado permitiría poner en marcha el citado eje peatonal, que arrancaría en la Puerta Osario pasando por Jaúregui, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Imagen, Encarnación, Laraña, Martín Villa, Campaña, Duque y Gavidia hasta la calle Baños. No se limitaría el tráfico privado hasta no mejorar el público y garantizar estas conexiones entre tranvía, Metro y espacios para el peatón.

Este modelo de movilidad es, en palabras de Espadas, un proyecto de ciudad que permite recuperar para el disfrute zonas que ahora mismo están convertidas en islas para autobuses, como es el caso de la plaza Ponce de León. “Esto daría un gran valor a todo ese eje y podría accederse al centro de Sevilla de un modo limpio y sostenible desde la misma Puerta Osario, adonde llegaría el metro ligero desde Santa Justa”, ha explicado Espadas.

El proyecto necesitaría también de otra ordenación del tráfico en el eje de San Vicente a la Concordia, al igual que la puesta en marcha de una red de aparcamientos previstos en el Cid, Marqués de Paradas y Torneo.

El PSOE apuesta con firmeza por la ampliación del Metrocentro, opción más barata y que permite una ejecución más rápida que la de la red de Metro.