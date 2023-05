BASF presentará soluciones medioambientales de futuro en Expoquimia

BASF va a presentar soluciones medioambientales de futuro en Expoquimia 2023, que se celebra en Barcelona entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

Llevará iniciativas innovadoras y sostenibles en el reciclado de baterías eléctricas y modelos de Inteligencia Artificial que contribuyen a la eficiencia y la optimización en la industria agrícola y automotriz.

En el marco del salón, Carles Navarro, director general de BASF y presidente de Expoquimia, acudirá el 31 de mayo al acto institucional “Sin química no hay futuro sostenible” junto a Francesc Mauri, Geógrafo, meteorólogo de Televisió de Catalunya y experto en cambio climático. Navarro también debatirá el día 2 de junio sobre el “Horizonte de la Política Industrial” de la mano de Joan Capdevila, presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Por otro lado, BASF introducirá dos casos de éxito en Expoquimia: el día 31 de mayo explicarán las soluciones en el reciclado de baterías para automoción, a cargo de Raúl Yuste, Yuste, Global Key Account Manager para Battery Recicling de BASF. Y el 1 de junio la compañía presentará la predicción con modelos de Inteligencia Artificial aplicada a negocios, a cargo de Aaron Ayllon, Project Manager de BASF Digital Solutions.

En paralelo, se realizarán dos talleres de expertos con participación de BASF: el día 31 de mayo analizarán las “acciones para la reducción de las emisiones y nuevo sistema para la evaluación de la corrosión”, y en la que participará Ana Bernejo, ingeniera industrial de BASF Digital Solutions. El jueves 1 de junio Herminio Moreno, director de Compras de BASF Española, participará en una mesa redonda sobre las “estrategias de colaboración con proveedores: cómo trabajar con proveedores para impulsar el crecimiento de tu empresa en el futuro.”

La transformación de la movilidad avanza hacia un escenario de cero emisiones y descarbonización, impulsado por las directrices europeas y acuerdos en la lucha contra el cambio climático. Para lograr los objetivos impuestos es esencial encontrar soluciones innovadoras y sostenibles y, en este sentido, un componente clave para la movilidad del futuro son las baterías eléctricas.

La previsión en el aumento de la producción de coches eléctricos durante los próximos años empuja al sector, por un lado, a desarrollar baterías eléctricas más eficientes, con mayor autonomía, con menor tiempo de carga etc. Y, por otro lado, a cerrar el círculo, reutilizar y reciclar las baterías eléctricas. De forma que los materiales valiosos y muy escasos empleados en su fabricación –como el cobalto, el litio, el níquel o el plomo– se reincorporen a su ciclo vital.

Mitigar los efectos del cambio climático

El día 31/05 Carles Navarro, director general de BASF, reflexionará junto al geógrafo, meteorólogo y experto en cambio climático, Francesc Mauri, sobre las urgencias del mundo actual, el papel de la ciencia en general y el de la química en concreto para mitigar los efectos del cambio climático.

El día 31/05 se celebrará el panel de expertos que debatirán sobre “Acciones para la reducción de las emisiones y nuevo sistema para la evaluación de la corrosión”.

El presentador José Manuel Barriós, STA Presidente y los ponentes: Richard Caetano, Stellantis, Fr. Paint Process Expert for booths, Ovens, VOCs, Energy; Maria Belén Parada, Stellantis, Manager for Decarbonization; Bruno Welsch, Dürr, CEO Division Paint and Final Assembly Systems; Ana Bernejo, Ingeniera Industrial de BASF, analizarán la evolución de las energías fósiles hacia la descarbonización, en un taller de pintura sobre el futuro de la sostenibilidad y la evaluación automatizada de la corrosión a través de Inteligencia Artificial.

Colaboración con proveedores

El mismo día se analizarán las “Estrategias de colaboración con proveedores: cómo trabajar con proveedores para impulsar el crecimiento de tu empresa en el futuro.”

Presenta y modera, Aerce, con los siguientes ponentes: Herminio Moreno, director de Compras de BASF Española; Iñaki Rodríguez, director de Compras de Fira de Barcelona; Carlos Tur, Country manager de Jaggaer; Romà Luceà, director de Compras de T-Systems; Fernando del Campo, director de Desarrollo de Negocio de Achilles debatirán sobre la colaboración con proveedores y el crecimiento de las empresas.

Y el día 01/06 Aaron Ayllon, BASF Digital Solutions Product manager dictará la ponencia titulada: “Apoyando a la industria química para que cumpla sus promesas a través del análisis de imágenes avanzado”.

BASF está aplicando modelos de predicción avanzados con Inteligencia Artificial para generar mayor eficiencia a nivel de tiempos de trabajo, recursos y costes dedicados en la industria agrícola o automoción.

El hub internacional de ingeniería y soluciones digitales de la compañía, ha desarrollado junto a Tecnalia, un centro de investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa, nuevas soluciones de IA para automatizar procesos rutinarios a través del análisis de imágenes en tiempo real. Por ejemplo, en la identificación de hongos, insectos y plagas a través de imágenes de plantas y hojas para identificar mejores tratamientos; visualización y extracción de datos de los campos agrícolas con drones; análisis del estado de corrosión y otros elementos dañinos en las placas de pintura, recubrimientos, etc.

El día 02/06 Carles Navarro, director general de BASF y presidente de Expoquimia, y el presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Joan Capdevila analizarán el “Horizonte de la Política Industrial”.

Mantendrán un diálogo acerca de la nueva política industrial que debe desarrollar España para modernizarse e impulsar la competitividad de los sectores estratégicos, como el químico, en la transición hacia un modelo productivo climáticamente neutro y circular. Debatirán sobre la relevancia de disponer de un marco normativo favorable en aquellas áreas que mayor impacto tienen sobre dicha competitividad industrial.