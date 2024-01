La Cámara de Comercio de Madrid reconoce el liderazgo a la presidenta y directora general de MSD en España

Dentro del XVII Foro Mujer y Liderazgo, Ana Argelich ha recibido la distinción de este año de la Cámara de Comercio de Madrid, que reconoce así la trayectoria de la presidenta y directora general de MSD en España.

Argelich es además, miembro del Consejo de Gobierno y Junta Directiva de Farmaindustria y vicepresidenta de la Junta Directiva de LAWG (Asociación de Laboratorios Americanos).

Este galardón distingue a una mujer que cuenta con una amplia y enriquecedora experiencia internacional en diferentes sectores como el de las telecomunicaciones, el aeroespacial y el biofarmacéutico, donde ha participado en proyectos estratégicos. Por este motivo, esta edición premia a Ana Argelich “una mujer que destaca no solo por sus méritos profesionales sino también por sus cualidades personales”, ha resaltado el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, quien, además, ha repasado la trayectoria profesional de la premiada destacando su “fuerte compromiso social y ambiental, que le ha llevado a colaborar con diferentes entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Más Humano”.

Ana Argelich, que ha sido reconocida con este galardón a través de un jurado compuesto por prestigiosos empresarios y profesionales del mundo de la comunicación, las finanzas, la formación, la arquitectura, la sostenibilidad, el mundo de la cultura, coge el relevo de la premiada en la anterior edición, Pilar Mateo, considerada entre las 10 científicas más prestigiosas de España y con reconocimiento internacional.

Durante estos años, este reconocimiento también ha sido otorgado a otras personalidades como Sandra García-Sanjuán, premiada en 2021; Concepción Dancausa, galardonada en 2020; Adriana Domínguez, premiada en el 2019, la Comandante Silvia Gil (2018) y Samira Brigüech (2017), y a otras mujeres relevantes como Margarita Salas, Carmen Iglesias o Lary León.

La premiada del 2023, Ana Argelich, también ha recibido el premio TRUE Leadership 2022, concedido por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, por su labor de liderazgo. Además, su compromiso y ejemplar trayectoria profesional le ha llevado a ser reconocida por la Fundación Carlos III, con el nombramiento como Miembro de Mérito de dicha institución.

Además de los ya mencionados, Argelich ostenta el cargo de vicepresidenta de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y de la American Chamber. Es miembro del Consejo Asesor de Multinacionales por Marca España, y del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible de Forética, así como socia del American Business Council (ABC).

Durante el acto de entrega, Ana Argelich ha señalado que “en los últimos años se ha avanzado mucho en el liderazgo femenino y, especialmente, en la industria biofarmacéutica, un sector en el que las mujeres tienen un rol crítico. Este es el caso de MSD, compañía biomédica con unos valores con los que me siento identificada, como son la apuesta por innovación, el uso de uso de nuevas tecnologías, la sostenibilidad o la diversidad, equidad e inclusión, con iniciativas orientadas a situar a la persona en el centro de la gestión y en todas sus dimensiones, personal y profesional”.

“Sin embargo -ha añadido- todavía queda mucho por hacer, no solo a nivel macro, sino también de manera particular por todas y cada una de las organizaciones, que deben dotarse de políticas de flexibilidad y conciliación e ir adaptándolas al entorno cambiante y dinámico en el que nos encontramos. Hablar de igualdad implica dar un paso hacia la verdadera inclusión, que supone tener presente cuáles son los condicionantes familiares, personales o de cualquier tipo y de qué manera estos pueden influir en el hecho de que alguien decida asumir o no un determinado cargo o puesto de responsabilidad”.

Para Ana Argelich es clave “el fomento de un entorno donde se respete mutuamente, se incluya a todos y se transmitan valores humanos a la sociedad; así como el impulso de la solidaridad, el voluntariado y la sostenibilidad en el mundo actual”.

Programa Superior Mujer & Liderazgo

También en el marco del XVII Foro Mujer y Liderazgo se han hecho entrega de los diplomas a las alumnas que han formado parte de la 36ª, 37ª y 38ª edición del Programa Superior Mujer & Liderazgo; una formación posible gracias al apoyo de empresas y entidades como Aseme, La Fundación Mapfre, DLA Pipper y Formahos.

Igualdad de oportunidades

En relación a la situación de igualdad de género en nuestro país y la brecha salarial, por la que, en 2023, los hombres tuvieron un 18,72% más de retribución que las mujeres, el presidente de la entidad cameral, Ángel Asensio, ha destacado que la “Cámara de Madrid lleva trabajando casi 20 años en materia de igualdad de oportunidades, prestando asesoramiento experto a las empresas”.

Asimismo, ha puesto en valor el proyecto ‘Empresarias Líderes 360’ y ‘Mentoring’, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, para acompañar a empresarias de Madrid a consolidar su negocio.