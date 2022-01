DS Smith intensifica su programa de sustitución de plásticos

DS Smith intensificó el pasado año su programa de sustitución de plásticos y llegó a alcanzar cifras tan destacadas como la sustitución de una media de más de dos millones de piezas de plástico de un solo uso a la semana, entre packaging y displays, lo que equivale a 12.000 piezas a la hora.

La compañía líder en packaging sostenible ha revelado que se han sustituido 170 millones de piezas de plástico gracias a sus soluciones basadas en papel para supermercados y minoristas online de todo el mundo, más de 7.600.000 solo en España, desde el lanzamiento de su estrategia de sostenibilidad Now and Next el pasado año.

Ignacio Montfort, Managing director de DS Smith Iberia, ha señalado: “Estamos trabajando con nuestros clientes para sustituir más de mil millones de piezas de plástico - a nivel global - por soluciones de packaging totalmente reciclables y basadas en fibra para 2025. Los consumidores exigen cada vez más que sus productos generen menos residuos y, desde Iberia, nos sumamos a este programa de cambio para proteger el planeta y crear un futuro más sostenible.”

Con la Comisión Europea estudiando nuevas medidas para reducir el impacto de los microplásticos en el medioambiente, DS Smith ha creado más de 1.000 soluciones de packaging totalmente reciclables a base de fibra para cientos de miles de productos, tanto para los minoristas tradicionales como para los de e-commerce, que abarcan desde cajas de vino y bandejas de comida preparada hasta envoltorios de plástico y envases para fruta fresca.

Utilizando sus principios de diseño circular, pioneros en el sector, DS Smith ha elaborado una serie de soluciones innovadoras para eliminar incluso las cantidades más pequeñas de plástico de los envases, sustituyendo la cinta de sellado de plástico por solapas de cartón con cierre automático o cambiando las etiquetas de plástico por la impresión directa sobre el cartón, por ejemplo.

Ecovete

En esta línea, DS Smith ha impulsado varias iniciativas en España para ofrecer diferentes soluciones sostenibles como "Ecovete", un envase elaborado en cartón ondulado 100% reciclable para frutas y verduras que sustituye a los tradicionales envases de plástico, o embalajes sostenibles especialmente pensados para la venta online de maricos y pescados, con un diseño y fabricación en cartón.

Esta solución supone una reducción del 94,5% de plástico respecto a las cajas tradicionales de poliestireno expandido y su entrega en plano supone un enorme ahorro en costes logísticos y una reducción de CO₂, ya que se disminuye el espacio y el número de camiones necesarios para su transporte.

Un estudio encargado por DS Smith2 demostró que 1,5 millones de toneladas de plástico de un solo uso, es decir, 70.000 millones de unidades, podrían retirarse de los estantes de los supermercados de toda Europa cada año y sustituirse por materiales alternativos renovables y totalmente reciclables. La oportunidad potencial de abarcar este mercado podría suponer un valor de 6.800 millones de euros al año para la industria del packaging de cartón ondulado.

DS Smit, pionera en sustitución de plásticos

El trabajo de sustitución de plásticos de DS Smith está respaldado por su programa de I+D de Economía Circular, que cuenta con más de 119 millones de euros para apoyar el compromiso de la empresa de ofrecer a todos sus clientes un packaging 100% reciclable en los próximos dos años y de lograr que todos sus packagings sean reciclados o reutilizados en 2030.

DS Smith anunció en septiembre de 2021 la incorporación de sus Métricas de Diseño Circular en todas sus plantas de packaging, lo que le permite medir el rendimiento de la sostenibilidad de cada uno de sus diseños de packaging a través de una serie de indicadores que incluyen la huella de carbono, el diseño para la reutilización y la utilización de materiales.