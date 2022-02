Giochi Preziosi nombra a José Miguel Toledo nuevo CEO de Famosa

Giochi Preziosi ha nombrado a José Miguel Toledo nuevo CEO de Famosa, que sigue siendo líder desde 2018 en el mercado español y cuenta con una importante cuota de mercado en Portugal y México.

Toledo asume un cargo que hasta la fecha compaginaba Marie-Eve Rougeot con el de CEO del Grupo Giochi Preziosi al que reportará directamente al ser la máxima directiva del Grupo desde mitad del año pasado.

Integrada en la compañía desde 2019 con el objetivo de crear un grupo juguetero líder en Europa, Famosa sigue estando en cabeza desde 2018 en el mercado español y cuenta con una importante cuota de mercado en Portugal y México y una presencia relevante en más de 50 países, incluidos Francia, Italia, y EEUU.

José Miguel Toledo ha formado parte durante los últimos años del equipo directivo liderado por Marie-Eve Rougeot y asume ahora la máxima responsabilidad de Famosa.

La estrategia de la compañía pasa por una fuerte inversión en innovación que le ha llevado a ser referente en el mercado juguetero con marcas clásicas tan icónicas como Nenuco, Nancy, Feber, Barriguitas o Pinypon.

Unos clásicos que ha ido renovando año a año y a los que ha sumado nuevas marcas y referencias que se han convertido en líderes de ventas, como The Bellies, Pinypon Action o My First Pinypon, lanzada la pasada Navidad, en la que Famosa ha vuelto a copar las ventas de juguetes en España.

José Miguel Toledo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector juguetero, los 15 últimos en Famosa, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad tanto en España como a nivel internacional.

Fusión de Famosa y Giochi Preziosi

Durante el último año, y tras la fusión de Famosa y Giochi Preziosi, ejerció de director comercial del Grupo haciéndose cargo de las ventas de todas las marcas de Famosa y Giochi Preziosi.

Con anterioridad Toledo desarrolló su carrera profesional en Carrefour durante una década donde fue jefe de producto de Juguetes, cargo que ocupó posteriormente en Hipercor, donde trabajó cerca de un año antes de incorporarse a Famosa.