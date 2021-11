Alejandro Jiménez recoge el premio del Grupo Fertiberia por una investigación sobre biofertilización de cultivos

Alejandro Jiménez Gómez, autor de una investigación sobre biofertilización de cultivos defendida en la Universidad de Salamanca, ha recibido el Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas, una distinción que convoca el Grupo Fertiberia, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (Coiacc) y que este año cumple su 23 edición.

En esta ocasión el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asistido al acto de entrega de unos galardones creados para impulsar y reconocer la investigación en el ámbito agronómico y de la actividad agrícola.

Alejandro Jiménez, licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Agrobiotecnología, ha resultado ganador por su tesis titulada “Estudio metagenómico y culturómico de bacterias asociadas a Phaseolus vulgaris y Brassica napus, implicaciones funcionales y nutricionales de su aplicación como biofertilizantes en cultivos de interés agroalimentario y bioenergético, y evaluación del rol de la putrescina en la interacción bacteria-planta”.

Asimismo, se ha otorgado un Accésit a la ingeniera agrónoma Mónica Navarro Rodríguez, por su tesis “Molybdenum Metabolism in Azotobacter vinelandii and its Biotechnological Applications”, leída en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

“Desde Grupo Fertiberia ponemos en valor el esfuerzo y la excelencia, reconociendo el talento de dos jóvenes con una trayectoria académica ejemplar, desarrollada, además, en universidades públicas de nuestro país, centros que son una referencia de nuestro potencial investigador”, ha manifestado Javier Goñi, presidente de Grupo Fertiberia durante la entrega de los galardones celebrada ayer tarde en la sede corporativa de la compañía en Madrid.

Además de su prestigio académico, el Premio Fertiberia es uno de los galardones a la investigación agronómica mejor dotado económicamente de Europa, con un importe global de 30.000 euros.

“Somos, una gran empresa, responsable y comprometida con el planeta, y este compromiso nos exige también desarrollar acciones en nuestro entorno inmediato potenciando la investigación, el talento y la excelencia de los jóvenes”, ha manifestado Goñi, destacando que, por primera vez en la trayectoria de este galardón, se ha premiado también a los directores de tesis que, en esta ocasión, han sido Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología, y Paula García Fraile, profesora titular de Microbiología, ambos de la universidad salmantina, así como Luis Manuel Rubio Herrero, profesor titular de la UPM, respectivamente.

Durante su intervención, Goñi ha puesto en valor el papel de la ciencia en el progreso de la humanidad, recordando la inversión que dedica la compañía en innovación e investigación “para poner en el mercado fertilizantes y abonos de la máxima eficacia agronómica, con unos procesos que contribuyan a la transición energética y sean respetuosos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas”.

Fertiberia, apuesta por la investigación

En este sentido, ha subrayado que “los cimientos de todo avance científico parten de la investigación básica que debe tener su recorrido en la investigación aplicada”, aludiendo al Centro de Tecnologías Agroambientales CTA-Fertiberia en alianza con la Universidad de Sevilla, así como a proyectos que está impulsando actualmente la compañía para la producción de amoniaco verde 100% sostenible en sus plantas de Puertollano y Palos de la Frontera.