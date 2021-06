El equipo Small y Mid Caps de Groupama AM se refuerza con la llegada de Maxime Prodhomme

El equipo Small y Mid Caps (SMID) de Groupama Asset Management se refuerza con la llegada de Maxime Prodhomme, que se incorpora como analista-gestor a los equipos de Groupama Asset Management y junto a Stéphane Fraenkel y Hervé Lorent contribuirá al desarrollo de la gestión de Small & Midcaps (SMID).

Su trayectoria profesional como gestor y analista financiero en varias gestoras europeas, le ha permitido adquirir los conocimientos y la experiencia indispensable para reforzar el "expertise" ya ofrecido por Groupama AM. “Estamos encantados con la llegada de Maxime Prodhomme, ya que contribuirá a nuestras ambiciones de desarrollo. Su experiencia en empresas europeas de pequeña capitalización, adquirida en particular como gestor especializado en Oddo BHF Asset Management y analista financiero en Portzamparc, será impresncindible para complementar nuestro expertise en esta estrategia. Maxime también aportará su know-how para acelerar nuestro desarrollo en materia de ISR (Inversión Socialmente Responsable) y ampliar además la cobertura geográfica de nuestros fondos", declara Stéphane Fraenkel, director asociado de gestión de Renta Variable y Convertibles de Groupama AM.

“Las competencias de Maxime nos permitirán ampliar el universo de inversión en el que desarrollaremos nuestro expertise en el segmento de pequeñas y medianas capitalizaciones. Su contratación refuerza al equipo y reafirma nuestra ambición por la excelencia en esta clase de activos", subraya Pierre-Alexis Dumont, director de Renta Variable y Convertibles.

Desarrollo profesional

Desde 2018, Maxime Prodhomme trabajó como Fund Manager en Oddo BHF Asset Management, donde se dedicó al análisis financiero de compañías europeas de pequeña capitalización bursátil. Entre 2016 y 2017, fue Analista de renta variable en Portzamparc BNP Paribas, siguiendo a 13 empresas del CAC Mid & Small. Anteriormente, Maxime Prodhomme trabajó como analista en Comgest Asset Management (analista de renta variable), Crédit Mutuel Arkéa / SPG (analista de renta fija high-yield) y Moneta Asset Management (analista de renta variable).

Maxime Prodhomme, se graduó de la Universidad Paris Dauphine (Master 222 Asset Management) y es CFA (Chartered Financial Analyst).

El grupo

Durante más de 100 años, el Grupo Groupama ha basado su acción en valores humanistas atemporales para permitir al mayor número pueda construir sus vidas con confianza.

Se basa en comunidades de autoayuda, humanitarias, cercanas, optimistas y responsables. Con sus tres marcas – Groupama, Gan, Amaguiz, el grupo Groupama, uno de los principales grupos aseguradores mutualistas en Francia, desarrolla sus actividades de seguros, banca y servicios en diez países.

El grupo cuenta con 12 millones de clientes y 31 500 empleados en todo el mundo, con una cifra de negocio de 14.400 millones de euros.