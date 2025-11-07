Las acciones de Mapfre alcanzan un nuevo máximo histórico

Las acciones de Mapfre han alcanzado un nuevo máximo histórico y atendiendo al compromiso con sus accionistas, ha elevado el dividendo a cuenta hasta los siete céntimos por acción, que se abonará el próximo 28 de noviembre y que eleva a 16,5 céntimos el total retribuido al accionista este año.

Mapfre vuelve a formar parte de los índices MSCI gracias al comportamiento de la acción en los últimos meses, que ha llegado a alcanzar un nuevo máximo por encima de los cuatro euros.

La compañía había sido excluida en 2020, en un contexto de caídas generalizadas de los mercados debido a la pandemia.

Así, el retorno de Mapfre a los índices MSCI refleja la recuperación bursátil que ha experimentado la compañía desde entonces, y especialmente, en los últimos meses: la acción registró un alza del 64,8% hasta septiembre, muy por encima del IBEX 35, que subió un 33,5% en los primeros nueve meses del año, o del Stoxx Insurance, que refleja el rendimiento de las compañías aseguradoras europeas y que se eleva solamente un 22% en este periodo.

Índices de referencia

Estos índices son elaborados por la compañía MSCI Inc., y se utilizan como referencia para muchos fondos de inversión y como ‘benchmark’ para evaluar el rendimiento de la mayor parte de fondos de gestión activa, por lo que el regreso de Mapfre a MSCI favorece una mayor cobertura por parte de inversores y analistas.

Buena evolución

“La evolución de la acción en los primeros nueve meses del año ha sido muy positiva, registrándose un nuevo máximo histórico por encima de los cuatro euros”, señalaba José Luis Jiménez, CFO de Mapfre, en la presentación de resultados del pasado 31 de octubre.