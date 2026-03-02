Acer EMEA promueve la formación en el ámbito educativo ante la influencia de la IA

Acer EMEA promueve iniciativas de diálogo y formación en el ámbito educativo pues entiende que la inteligencia artificial está redefiniendo profundamente la relación entre tecnología, aprendizaje y trabajo, en un contexto en el que la transformación digital influye cada vez más en las competencias demandadas por el mercado.

Aproximadamente el 93% de las empresas europeas espera que la IA transforme su negocio antes de 2030 y, según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, la transformación tecnológica dará lugar a la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que una parte significativa de las competencias actuales (alrededor de 92 millones) está destinada a cambiar o quedar obsoleta. En particular, casi el 40% de las competencias que hoy se utilizan en el ámbito laboral sufrirá profundas transformaciones.

En este escenario, la multinacional se reunió con los estudiantes del Liceo Musical G. D. Cassini de Sanremo para un encuentro dedicado al papel de la IA en la educación y en la transformación de las competencias requeridas por las profesiones del futuro. El encuentro fue liderado por Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education, quien presentó a los estudiantes la visión de la empresa sobre la relación entre tecnología, aprendizaje y desarrollo de competencias, así como las iniciativas educativas y las experiencias adquiridas en proyectos europeos dedicados a la integración de la inteligencia artificial en contextos escolares.

Europa considera ya la inteligencia artificial una prioridad estratégica para el sistema educativo. Según el informe 2025 Artificial Intelligence in School Education publicado por European Schoolnet, 13 de los 23 países analizados consideran la IA en la educación una alta prioridad y la introducen principalmente para mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, preparar a los estudiantes para las futuras demandas laborales y aliviar la carga administrativa de los docentes. Actualmente, más de la mitad del trabajo de los profesores consiste en tareas administrativas y organizativas, un ámbito en el que la IA puede ofrecer un apoyo concreto. Paralelamente, 20 de los 23 países europeos ya cuentan o están desarrollando políticas nacionales y/o directrices sobre la IA en educación, con especial atención a la ética, la protección de datos, la formación docente y la integración en los planes de estudio.

Uso responsable de la inteligencia artificial

Uno de los temas centrales del encuentro fue el uso responsable de la inteligencia artificial. Se explicó a los estudiantes que la adopción de estas tecnologías requiere prestar atención a elementos fundamentales como la ética, la transparencia, la seguridad de los datos y la supervisión humana. El principio rector compartido a nivel europeo es claro: la IA no debe sustituir el pensamiento humano, sino apoyarlo. La pedagogía debe preceder siempre a la tecnología, y el uso de herramientas debe ir acompañado de una conciencia crítica.

También se presentaron ejemplos reales de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito escolar. En Estonia, por ejemplo, se ha puesto en marcha un programa nacional que incluye licencias y formación en IA para docentes, así como la ampliación del acceso a herramientas de inteligencia artificial para aproximadamente 30.000 estudiantes de educación secundaria superior, con el objetivo de desarrollar competencias metacognitivas, capacidad de análisis de la información y pensamiento crítico.

Durante el encuentro, Acer compartió sus experiencias educativas en varios países europeos, incluidos talleres dedicados a la comprensión de las fake news, actividades STEM y conferencias nacionales sobre inteligencia artificial que han involucrado a estudiantes en procesos avanzados de alfabetización tecnológica. Asimismo, presentó su experiencia en proyectos piloto de innovación educativa, entre ellos AI Classroom, iniciativa desarrollada en colaboración con Intel y activa en varios países europeos, incluida Italia. El proyecto permite a los docentes utilizar herramientas de inteligencia artificial para planificar clases, personalizar contenidos educativos, analizar los resultados de los estudiantes y optimizar tareas administrativas y organizativas.

“En Acer creemos que la inteligencia artificial no es solo una tecnología emergente, sino una competencia cultural que las nuevas generaciones deben comprender y saber utilizar de manera consciente”, afirma Cristina Pez, commercial director B2B and Education de Acer EMEA. “Nuestro compromiso, a través de Acer for Education, es acompañar a escuelas y estudiantes en este proceso ofreciendo herramientas concretas, formación y modelos pedagógicos innovadores. La IA no sustituye el aprendizaje: lo hace más personalizado, más accesible y más cercano a los desafíos del mundo real. Preparar a los estudiantes hoy significa ayudarlos a colaborar con la tecnología, desarrollando pensamiento crítico, responsabilidad y autonomía”.

Acer, una de las mayores tecnológicas del mundo

Fundada en 1976, Acer es ahora una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, con presencia en más de 160 países. El grupo Acer, centrado en el futuro, está comprometido con el desarrollo integrando las últimas innovaciones en su oferta de productos mientras se diversifica hacia nuevos negocios. Acer también está comprometida con la sostenibilidad, identificando nuevas oportunidades para alinear sus actividades con cuestiones medioambientales y sociales. Más de 12.000 personas en Acer se dedican a la investigación, el diseño, el marketing, las ventas y el desarrollo de productos y soluciones, todo ello con el objetivo común de romper barreras entre las personas y la tecnología.

