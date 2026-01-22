Angelini Pharma, distiguida por la calidad de sus políticas y prácticas de gestión de personas

Angelini Pharma ha vuelto a ser distiguida por la calidad de sus políticas y prácticas de gestión de personas y es que ha renovado por séptimo año consecutivo su certificado de Top Employer 2026 y es considerada como una de las mejores empresas para trabajar en España.

Según informó en un comunicado, este reconocimiento distingue a las organizaciones que destacan por su contribución a la creación de entornos laborales sólidos, inclusivos y sostenibles.

En el caso de Angelini Pharma, la certificación "refuerza su apuesta por un modelo de trabajo centrado en el bienestar, el desarrollo profesional y la participación activa de las personas que forman parte de la compañía".

Evaluación exhaustiva

La certificación Top Employer se basa en la evaluación realizada a través de la HR Best Practices Survey, que analiza más de 20 áreas clave agrupadas en seis grandes ámbitos, como la estrategia de personas, el entorno de trabajo, la atracción y desarrollo del talento, el aprendizaje, la diversidad, la equidad y la inclusión, y el bienestar. En la edición de 2026, más de 2.500 empresas de 131 países han obtenido este reconocimiento.

La persona como eje

Según el director general de Angelini Pharma España, Daniel Gheorghe, recibir esta certificación por séptimo año consecutivo “impulsa a la compañía a seguir avanzando en la consolidación de una cultura en la que las personas puedan desarrollarse, aportar valor y sentirse parte de un proyecto con propósito, enfocado en mejorar la vida de los pacientes”.