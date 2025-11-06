AstraZeneca cierra el tercer trimestre con unos ingresos de 15.191 millones de dólares

AstraZeneca ha cerrado el tercer trimestre con unos ingresos de 15.191 millones de dólares, con una subida del 12% frente al mismo periodo del año anterior y lo que significa un incremento del 11% en los ingresos totales, que se elevaron a 43.236 millones de dólares.

Unos resultados que vienen impulsados por el crecimiento en todas las áreas terapéuticas. Concretamente ha sido especialmente destacado en el área de Oncología, con un aumento del 16%, y en el área de enfermedades respiratorias e inmunológicas (R&I), que creció un 13%. El beneficio operativo básico aumentó un 13% durante los primeros 9 meses del año.

Durante este periodo de 2025, AstraZeneca anunció 16 resultados positivos de ensayos de Fase III y obtuvo 31 aprobaciones regulatorias en las principales regiones, reflejo del fuerte impulso de su pipeline y de su liderazgo en innovación.

“El fuerte impulso subyacente en todo nuestro negocio durante los primeros nueve meses del año nos posiciona bien para mantener el crecimiento hasta 2026 y nos mantiene encaminados para cumplir nuestra ambición para 2030”, ha señalado Pascal Soriot.

Nueva planta de producción

Por otro lado, AstraZeneca, continúa cumpliendo con su estrategia de reforzar sus operaciones en Estados Unidos para impulsar su crecimiento. “Esto incluye un acuerdo histórico con el gobierno estadounidense para reducir el costo de los medicamentos para los pacientes en ese país, así como la ampliación de nuestra capacidad de fabricación en EE. UU., tras iniciar en octubre la construcción de nuestra nueva planta de producción en Virginia, con una inversión de 4.500 millones de dólares”, ha señalado Soriot.

Compromiso con los pacientes y con el planeta

En sus resultados, la empresa también ha querido reseñar de nuevo su fuerte compromiso con los pacientes y con el planeta. En este sentido, destaca en su comunicado que, por tercer año consecutivo, la revista TIME reconoció a AstraZeneca como una de las Mejores Empresas del Mundo, ocupando el puesto 43 de entre 1.000 compañías globales y destacándose como la empresa farmacéutica líder en transparencia en sostenibilidad.